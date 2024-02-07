Не только кардиотренировки. Врачи назвали упражнения, которые обеспечивают здоровье сердца

Со здоровьем сердца, прежде всего, ассоциируются кардиотренировки. Но это не единственный вид упражнений, которые следует выполнять. Очень полезны являются анаэробные и аэробные упражнения.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на USA Today.

Что нужно знать об анаэробных упражнениях

Анаэробные и аэробные упражнения - это два основных типа физической активности, каждое из которых имеет разные характеристики и влияние на организм. Первые являются более интенсивными, но длятся меньше времени, чем аэробные.

"Анаэробный буквально означает "без воздуха", тогда как аэробный означает "с воздухом", - объясняет физиотерапевт Дэвид Герцберг.

При анаэробных упражнениях тело не может получить достаточно кислорода быстро, чтобы обеспечить энергию для поддержания движения. Поэтому организм использует другой источник энергии и расщепляет запасы глюкозы вместо того, чтобы превращать в кислород.

Еще одно ключевое различие между упражнениями - одно больше акцентирует на выносливости, а другое - на силу.

"Аэробные упражнения в целом улучшают выносливость и здоровье сердечно-сосудистой системы, тогда как анаэробные упражнения лучше для наращивания силы, мышечной массы и силы

Какую пользу организму приносят анаэробные упражнения

Анаэробные упражнения также улучшают способность человека противостоять усталости за счет увеличения производства молочной кислоты, которая повышает уровень энергии.

Другие преимущества анаэробных упражнений включают в себя улучшение спортивных результатов, регуляцию уровня сахара в крови, улучшение психического здоровья и здоровье сердечно-сосудистой системы.

"Хотя мы обычно связываем здоровье сердца с аэробными упражнениями, анаэробные упражнения также способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы, улучшая артериальное давление, снижая уровень плохого холестерина и улучшая работу сердца", - говорит врач Остин Гонтанг.

Анаэробные упражнения также могут улучшить крепкость и плотность костей, таким образом уменьшая риск остеопороза.

"Анаэробные упражнения могут увеличить скорость метаболизма в состоянии покоя - скорость, с которой ваше тело сжигает калории во время отдыха. Большая мышечная масса означает, что тело сжигает больше калорий, даже если не занимается спортом, что может помочь в контроле веса", - говорит Гонтанг.

Какие упражнения выполнять

Распространенные примеры анаэробных упражнений включают в себя тяжелую атлетику, спринт, пауэрлифтинг и высокоинтенсивные интервальные тренировки. Гонтанг также рекомендует тренировки с собственным весом и сопротивлением.

"Такие движения, как отжим, подтягивание являются эффективными анаэробными упражнениями. И они не нуждаются в оборудовании, и их можно делать где угодно, что делает их очень доступными", - говорит врач.

Физиотерапевт Бен Фунг отмечает, что к анаэробным упражнениям следует добавлять кардио.

"Взрослые должны выполнять как минимум 150 минут аэробной активности умеренной интенсивности в неделю и по крайней мере два дня анаэробной активности для укрепления мышц", - заявляет он.

По его словам, разнообразие движений, диапазонов движений, нагрузок, частот, интенсивности и позы - прекрасный способ чередовать оба типа упражнений.

"Тело ценит, когда мы даем ему разные способы погрузки, тренировки, укрепления, растяжки и расслабления", - отмечает Фунг.