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Нова схема: як шахраї переводять гроші з картки ПриватБанку

STYLERЖиття    30.06.2020 - 20:34
Нова схема: як шахраї переводять гроші з картки ПриватБанку
Шахраї переводять гроші з картки ПриватБанку за новою схемою (фото: pixabay.com)

Українка розповіла про нове шахрайство з картками ПриватБанку

Українка поскаржилася на шахрайські дії з боку співробітників ПриватБанку. За словами жінки, працівники фінустанови причетні до списання грошей з банківської картки її чоловіка.

27 червня цього року у 04:42 з карти її чоловіка відбулося списання особистих грошових коштів у розмірі 99 гривень через термінал ПриватБанку за адресою: Україна, Дніпро, наб. Перемоги, 30. Про це вона написала у відгуках про банки на сайті видання "Мінфін".

"Абревіатура: "Купівля, датування послуг: LP DATING SER UAH (Україна, Дніпро, наб. Перемоги, 30)". На питання в чаті Приват24 ніхто не відповів. Після дзвінка на гарячу лінію оператор відповів, що будуть розбиратися в протягом декількох хвилин", - написала жінка.

Їй передзвонили через 5 хвилин, і оператор уточнив питання щодо зняття коштів. При цьому в цей проміжок часу абревіатура "Купівля, датування послуг: LP DATING SER UAH (Україна, Дніпро, наб. Перемоги, 30) помінялася на "Інше. Покупка".

Її чоловік сказав про це оператору, і підкреслив, що це виглядає дуже підозріло.

"Виходячи з вище сказаного, є припущення, що це є шахрайство співробітників самого банку", - підкреслила жінка.

Вона також заявила, що напише заяву на ім'я голови ПриватБанку і заяву в поліцію через шахрайських дій з боку банку. Жінка також порадила всім клієнтам ПриватБанку уважно перевіряти всі платежі і підозрілі списання грошей.

В ПриватБанку відреагували на це, і написали, що її питання розглядають фахівці.

Нагадаємо, експерти поділилися рекомендаціями, як не стати жертвою шахраїв.

Раніше шахраї в Україні придумали нову схему обману і прикриваються державним органом.

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Автор: Styler

Теги Новини України ПриватБанкмошенничество
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