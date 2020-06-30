Новая схема: как мошенники переводят деньги с карты ПриватБанка

Мошенники переводят деньги с карты ПриватБанка по новой схеме (фото: pixabay.com)

Украинка рассказала о новом мошенничестве с картами ПриватБанка

Украинка пожаловалась на мошеннические действия со стороны сотрудников ПриватБанка. По словам женщины, работники финучреждения причастны к списанию денег с банковской карты ее мужа.

27 июня этого года в 04:42 с карты ее мужа произошло списание личных денежных средств в размере 99 гривен через терминал ПриватБанка по адресу: Украина, Днепр, наб. Победы, 30. Об этом она написала в отзывах о банках на сайте издания "Минфин".

"Аббревиатура: "Покупка, датирование услуг: LP DATING SER UAH (Україна, Дніпро, наб. Перемоги, 30)". На вопрос в чате в Приват24 никто не ответил. После звонка на горячую линию оператор ответил, что будут разбираться в течение нескольких минут", - написала женщина.

Ей перезвонили через 5 минут, и оператор уточнил вопрос касательно снятия средств. При этом в этот промежуток времени аббревиатура "Покупка, датирование услуг: LP DATING SER UAH (Україна, Дніпро, наб. Перемоги, 30) поменялась на "Другое. Покупка".

Ее муж сказал об этом оператору, и подчеркнул, что это выглядит очень подозрительно.

"Исходя из выше сказанного, есть предположение, что это - есть мошенничество сотрудников самого банка", - подчеркнула женщина.

Она также заявила, что напишет заявление на имя главы ПриватБанка и заявление в полицию из-за мошеннических действий со стороны банка. Женщина также посоветовала всем клиентам ПриватБанка внимательно проверять все платежи и подозрительные списания денег.

В ПриватБанке отреагировали на это, и написали, что ее вопрос рассматривают специалисты.

Напомним, эксперты поделились рекомендациями, как не стать жертвой мошенников.

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Автор: Styler