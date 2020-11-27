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"Нова пошта" повідомила українцям важливу новину: що зміниться

Автор: Дмитрий Войналович

Відділення "Нової пошти" працюватимуть за подовженим графіком у вихідні

"Нова пошта" повідомила українцям приємну новину. Так, стало відомо, що з суботи, 28 листопада, більше 1000 відділень в обласних та великих районних центрах перейдуть на подовжений графік роботи у вихідні дні.

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Зокрема, у суботу графік роботи відділень буде подовжений на годину, до 18:00. У неділю графік роботи збільшиться на дві години - відділення будуть починати роботу з 10:00 (замість 11:00) і працюватимуть до 18:00 (замість 17:00).

У прес-службі НП зауважили, що змінили графік, аби не створювати черг всередині та перед відділенням і "щоб всі клієнти встигли забрати та відправити посилки, вантажі та новорічні подарунки близьким і рідним".

"Щоб довго не чекати на обслуговування, будь ласка, намагайтеся за можливості уникати відвідування відділень у години пік: з 11:00 до 13:00 та з 16:00 до 18:00", - звернулися представники "Нової пошти" до українців.

Також відомо, що оновлений режим роботи відділень діятиме як мінімум до кінця 2020 року. Точний графік роботи кожного відділення можна подивитися за посиланням.

Нагадаємо, не так давно "Нова пошта" вирішила убезпечити клієнтів.

Раніше НП змінила правила допустимих розмірів посилок, які приймаються в поштових відділеннях. Це стосується довжини вантажів, які пересилаються кур'єром.

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