Нова пошта зробила екстрену заяву через карантин

Нова пошта зробила заяву про роботу під час карантину в Україні. У компанії заявили, що вони продовжать надавати послуги з експрес-доставки посилок, але при цьому деякі відділення будуть тимчасово закриті, вантажі перенаправляють в інші відділення. Як зміниться робота поштової служби - у матеріалі Styler.
В першу чергу такі обмеження пов'язані з закриттям по країні торгових центрів. Відділення, які не розташовані в ТРЦ, і кур'єрська доставка будуть працювати у звичайному режимі.
У тих відділеннях, які продовжать роботу, встановлять санітайзери (дозатори для антисептика), будуть контролювати метровий режим між клієнтами, приміщення будуть мити і дезінфікувати, а персонал кожен день перевіряти на температуру і симптоми ГРВІ.
Перелік тимчасово закритих відділень Нової пошти в Україні:
Київ
- Відділення №322 (ТЦ "Олімпійський") тимчасово закриють, посилки перенаправлять в відділення №150.
- №138 ("Спортлайф", Троєщина) тимчасово закриють, посилки перенаправлять в №149.
- №261 (ТЦ "Проспект") тимчасово закриють, посилки перенаправлять в №318.
- №164 (ТЦ "Квадрат", Воскресенка) тимчасово закриють, посилки перенаправлять на №67.
Одеса
- №84 тимчасово закриють, посилки будуть перенаправлятися на №90.
- №93 тимчасово закриють, посилки - на №28.
- №77 тимчасово закриють, посилки - на №26.
- №42 тимчасово закриють, посилки - на №94.
Одеська область
- №5 в Чорноморську тимчасово закриють, посилки - в №2.
- №3 в Білгород-Дністровському тимчасово закриють, посилки - в №1.
Львів
- №77 тимчасово закриють, посилки перенаправлять в №55.
- №78 тимчасово закриють, посилки - у відділення №69.
Черкаси
- №22 ("Будинок торгівлі") тимчасово закриють, посилки будуть перенаправлятися в №15.
- №14 (ТЦ "Депот") тимчасово закриють, посилки - у відділення №2.
Херсон
- №19 (ЦУМ) тимчасово закриють, посилки - в №6.
Вінниця
- №35 тимчасово закриють, посилки - в №23.
- №25 (ТЦ "Барбара") тимчасово закриють, посилки - в №14.
- №22 (маг. "Грош") тимчасово закриють, посилки - в №7.
- №36 (ТЦ "Квартал") тимчасово закриють, посилки - в №16.
Луцьк
- №6 (ТЦ "Варшавський") тимчасово закриють, посилки будуть перенаправлятися згідно обдзвону клієнтів.
- №23 (ТЦ "Буратіно") тимчасово закриють, посилки будуть перенаправлятися згідно обдзвону клієнтів.
Раніше ми писали, що Верховна Рада в законі "Про карантин", прийнятому 17 березня, ухвалила, як будуть штрафувати українців за порушення карантинних заходів.