Нова пошта зробила екстрену заяву через карантин

Нова пошта зробила заяву про роботу під час карантину в Україні. У компанії заявили, що вони продовжать надавати послуги з експрес-доставки посилок, але при цьому деякі відділення будуть тимчасово закриті, вантажі перенаправляють в інші відділення. Як зміниться робота поштової служби - у матеріалі Styler.

В першу чергу такі обмеження пов'язані з закриттям по країні торгових центрів. Відділення, які не розташовані в ТРЦ, і кур'єрська доставка будуть працювати у звичайному режимі.

У тих відділеннях, які продовжать роботу, встановлять санітайзери (дозатори для антисептика), будуть контролювати метровий режим між клієнтами, приміщення будуть мити і дезінфікувати, а персонал кожен день перевіряти на температуру і симптоми ГРВІ.

Перелік тимчасово закритих відділень Нової пошти в Україні:

Київ

Відділення №322 (ТЦ "Олімпійський") тимчасово закриють, посилки перенаправлять в відділення №150.

№138 ("Спортлайф", Троєщина) тимчасово закриють, посилки перенаправлять в №149.

№261 (ТЦ "Проспект") тимчасово закриють, посилки перенаправлять в №318.

№164 (ТЦ "Квадрат", Воскресенка) тимчасово закриють, посилки перенаправлять на №67.

Одеса

№84 тимчасово закриють, посилки будуть перенаправлятися на №90.

№93 тимчасово закриють, посилки - на №28.

№77 тимчасово закриють, посилки - на №26.

№42 тимчасово закриють, посилки - на №94.

Одеська область

№5 в Чорноморську тимчасово закриють, посилки - в №2.

№3 в Білгород-Дністровському тимчасово закриють, посилки - в №1.

Львів

№77 тимчасово закриють, посилки перенаправлять в №55.

№78 тимчасово закриють, посилки - у відділення №69.

Черкаси

№22 ("Будинок торгівлі") тимчасово закриють, посилки будуть перенаправлятися в №15.

№14 (ТЦ "Депот") тимчасово закриють, посилки - у відділення №2.

Херсон

№19 (ЦУМ) тимчасово закриють, посилки - в №6.

Вінниця

№35 тимчасово закриють, посилки - в №23.

№25 (ТЦ "Барбара") тимчасово закриють, посилки - в №14.

№22 (маг. "Грош") тимчасово закриють, посилки - в №7.

№36 (ТЦ "Квартал") тимчасово закриють, посилки - в №16.

Луцьк

№6 (ТЦ "Варшавський") тимчасово закриють, посилки будуть перенаправлятися згідно обдзвону клієнтів.

№23 (ТЦ "Буратіно") тимчасово закриють, посилки будуть перенаправлятися згідно обдзвону клієнтів.

Раніше ми писали, що Верховна Рада в законі "Про карантин", прийнятому 17 березня, ухвалила, як будуть штрафувати українців за порушення карантинних заходів.