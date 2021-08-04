"Нова пошта" зробила важливу заяву про товари з-за кордону: як і звідки купувати

"Нова пошта" днями почала доставляти товари з онлайн-магазинів Туреччини. Замовити їх можна через сайт NP Shopping, а на доставку постійно діятиме спеціальний тариф: чим більша вага посилки - тим менша вартість доставки.

Як здійснювати покупки за кордоном, та що потрібно пам'ятати - читайте у нашому матеріалі нижче.

Як купувати товари онлайн через "Нову пошту"

Щоб не виходячи з дому, почувати себе як на шопінгу, потрібно здійснити кілька кроків.

Спочатку варто зареєструватися на платформі NP Shopping.

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В особистому кабінеті ви побачите свою адресу для шопінгу в Туреччині та інших країнах.

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Далі потрібно:

обрати інтернет-магазин,

замовити товар онлайн,

вказати адресу з "Мої адреси для шопінгу" як адресу доставки.

Після цього в особистому кабінеті NP Shopping зареєструйте трекінг-номер, який ви отримали від інтернет-магазину, і оберіть будь-яке відділення "Нової пошти" або поштомат в Україні, де було б зручно забрати посилку. Також можна обрати адресну доставку кур’єром.



Додамо, що на сьогодні клієнти "Нової пошти" можуть робити замовлення з інтернет-магазинів шести країн: Туреччини, Німеччини, Китаю, США, Польщі та Великої Британії.

Серед найпопулярніших онлайн-майданчиків, які полюбляють українці, зокрема: eBay, Amazon, 6pm, Victoria’s Secret, Michael Kors, Walmart та інші.