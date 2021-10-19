"Нова пошті" змінила популярний серед українців тариф: всі деталі

"Нова пошта" знизила популярний тариф на доставку в поштомати. Спеціальний акційний тариф на цю послугу діятиме з 19 жовтня по 31 грудня.

Скільки тепер будуть платити українці - читайте у матеріалі Styler нижче.

Який тариф на доставку в поштомати "Нової пошти"

Як розповіли нам у прес-службі компанії, єдиний тариф на доставку у поштомат до кінця року становитиме 35 гривень.

При цьому він діятиме незалежно від географічного напрямку та ваги самого відправлення на території всієї України.

Крім того, протягом дії акційного тарифу не буде стягуватися комісія за додаткові послуги "Грошовий переказ" та "Контроль оплати".

Зауважимо, що ще до кінця 2021 року "Нова пошта" розширить мережу поштоматів до 17 тисяч. Таким чином, це буде найбільша мережа поштоматів по усій Європі.

У чому переваги поштоматів

Поштомати, які встановлені в 279 населених пунктах країни, сьогодні користуються великою популярністю серед українців.

Часто клієнти користуються поштоматами через те, що:

є можливість отримати свою посилку повністю безконтактно за допомогою одного кліка у своєму смартфоні

можна отримати свою посилку у будь-який час (24/7)

доставку у поштомат можна замовити у багатьох інтернет-магазинах

вони встановлені у безпосередній близькості до клієнтів (у так званій "тапковій доступності"): в під’їздах, біля продуктових магазинів та ТРЦ, фітнес-центрів тощо.

Як замовити посилку в поштомат "Нової пошти"

Для початку потрібно обрати доставку у поштомат при замовленні товару в інтернет-магазині.

Після доставки замовлення в поштомат вам надійде повідомлення про прибуття з інструкцією про отримання.

Ви можете оплатити послуги доставки через мобільний додаток "Нової пошти" або на сайті компанії в розділі "Трекінг".

Потім біля поштомату вам треба:

зайти у мобільний додаток

перейти в розділ "Мої відправлення"

обрати потрібну експрес-накладну

натиснути кнопку "Відчинити комірку".

Поштомати "Нової пошти" є у 279 населених пунктах (фото: novaposhta.ua)

І після цих маніпуляцій вам потрібно буде просто забрати посилку (якщо ви випадково зачинили комірку, не забравши посилку, в додатку потрібно натиснути кнопку "Відчинити комірку повторно").

Забрати з поштомату можна лише повністю оплачені посилки до 20 кг фактичної ваги, при цьому оголошена вартість не повинна перевищувати шість тисяч гривень.

Максимальні габарити відправлення - 40х60х30 см.

Якщо з якихось причин отримувач не зміг забрати своє замовлення вчасно, то на третій день воно буде переміщене на найближче відділення НП, де безкоштовно зберігатиметься сім днів. Додаткових оплат при цьому немає.