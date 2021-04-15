У Дніпрі на 2021 рік анонсували понад 200 спортивних подій місцевого рівня

У Дніпрі анонсували понад 200 спортивних подій місцевого рівня, міські турніри та фестивалі. Усі заплановані заходи проводитимуться з урахуванням санітарно-епідеміологічних норм.

Про це повідомив Олександр Осипов, начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, під час пресконференції 15 квітня.

Зокрема, 26–29 травня відбудеться особистий чемпіонат України з веслування на байдарках та каное (відбір на Олімпійські ігри–2021), а 30 травня планується традиційний для Дніпра Велодень.

4–6 червня на Фестивальному причалі відбудеться чемпіонат України Doubl Handed Mix з вітрильного спорту в класі яхт Platu25.

5–6 червня відбудеться Кубок Європи з тріатлону та 10-й Dnipro Triathlon Fest.

"Торік ми двічі переносили дату Dnipro Triathlon Fest, сподіваючись, що він все ж таки відбудеться, але врешті захід довелось скасувати. Для проведення у 2021-му ми готуємося вже давно й дуже ретельно. Я можу запевнити, що усі санітарні норми будуть дотримані: учасники носитимуть маски до виходу на першу ділянку змагань та надягатимуть одразу після фінішу, стартове містечко буде забезпечено санітайзерами, ми вимірюватимемо температуру, елітним спортсменам ми робитимемо експрес-тести перед тим, як вони отримуватимуть стартові пакети", - розповіла голова Федерації легкої атлетики м. Дніпра та Дніпропетровської області Марина Філатова.

19 червня у сквері "Прибережний" відбудуться змагання з воркауту Workout Games.

20 червня вперше у Дніпрі - велосипедна гонка Gran Fondo Dnipro Race.

"Це міжнародний турнір, на якому збереться понад 400 велосипедистів. Раніше захід відбувався за межами міста, а цьогоріч колона стартує на Фестивальному причалі. Захід буде дуже видовищним", - зазначив Олександр Осипов.

Відбудеться й легкоатлетичний забіг "Нічна десятка" (24 липня) - захід, який вже встигли полюбити бігуни-аматори, адже дистанції на змаганні 5 км та 10 км.

У вересні у Дніпрі вперше відбудеться фестиваль з дайвінгу.

На День міста, 11 вересня, вже традиційно проведуть відкритий чемпіонат України з Drag Racing.

18–19 вересня відбудеться видовищний чемпіонат з воднолижного спорту "Sentosa Open".

26 вересня відбудеться п’ятий Dnipro marathon–2021.

"Обов’язково будуть дитячі забіги, класичні дистанції, марафон та напівмарафон. Також у рамках марафону пройде "Миля добра", яку дуже люблять учасники. Це дистанція 1,6 км, що доступна будь-якій здоровій людині, до того ж можна зробити добру справу та переказати кошти на благодійність", - додала Марина Філатова.

15 та 16 жовтня у Дніпрі планується всеукраїнський турнір "Патріот", присвячений Дню захисника України, - це змагання з дзюдо серед юнаків.

Крім того, цього року у Дніпрі з’явиться понтонна система.

"Понтонну систему використовуватимуть для проведення всеукраїнських змагань на байдарках, каное, а також з греблі, академічного веслування, тріатлону. Такої системи немає в Україні. Вона зроблена з жорстких кріплень. Її "фішка", що система трансформується і може використовуватися не лише, як стартова у різних видах спорту. Тож у нас є ідея провести показовий виступ з черлідингу або єдиноборств на воді", - додав Олександр Осипов.