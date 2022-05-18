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Нова функція в Дії: для чого вона працює і як працює

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Середа 18 травня 2022 14:12
Нова функція в Дії: для чого вона працює і як працює В Дії з'явилася нова функція (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У додатку "Дія" з'явилася нова функція під назвою UNITED24. Вона зроблена для того, щоб допомогти фінансами ЗСУ.

Про це повідомила прес-служба Мінцифри.

Фандрайзингова платформа UNITED24 - головне вікно для збору пожертвувань на підтримку України, яку запустили з ініціативи Президента Володимира Зеленського.

"Це перша в світі франдрайзингова платформа такого масштабу від імені держави. Вже зараз ми отримали 733 млн. грн донейтів через платформу на рахунки НБУ з дня запуску", - повідомили в Мінцифрі.

Як допомогти ЗСУ через дію

  • оновіть додаток Дія,
  • на головному екрані натисніть допомогу армії,
  • введіть суму і оплатіть карткою через Apple Pay або Google Pay.

Всі зібрані кошти перераховуються на офіційні рахунки НБУ, прив'язані до профільних міністерств, що забезпечує прозорий розподіл і звітність.

Куди піде допомога

  • Оборона і розмінування
  • Медична допомога
  • Відновлення України

Як ми раніше писали, у Мінцифри пояснили українцям, чи можна отримати повістку через "Дію".

Читайте також, у "Дії" з'явилося нововведення щодо Covid-сертифіката.

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