Новая функция в Дие: для чего она украинцам и как работает

В приложении "Дия" появилась новая функция под названием UNITED24. Она сделана для того, чтобы помочь финансами ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

Фандрайзинговая платформа UNITED24 – главное окно для сбора пожертвований в поддержку Украины, которую запустили по инициативе Президента Владимира Зеленского.

"Это первая в мире франдрайзинговая платформа такого масштаба от имени государства. Уже сейчас мы получили 733 млн. грн донейтов через платформу на счета НБУ со дня запуска", - сообщили в Минцифре.

Как помочь ВСУ через Дию

обновите приложение Дия,

на главном экране нажмите Помощь армии,

введите сумму и оплатите картой через Apple Pay или Google Pay.

Все собранные средства перечисляются на официальные счета НБУ, привязанные к профильным министерствам, обеспечивающим прозрачное распределение и отчетность.

Куда пойдет помощь