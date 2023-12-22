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Только один выходной: "Укрпочта" и "Новая почта" обнародовали графики на праздники

Украина, Пятница 22 декабря 2023 10:34
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Только один выходной: "Укрпочта" и "Новая почта" обнародовали графики на праздники Фото: почта не будет работать на Новый год (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Два основных почтовых оператора, "Укрпочта" и "Новая почта", обнародовали графики работы на рождественско-новогодние праздники. Выходным будет 1 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компаний.

График "Укрпочты"

По данным пресс-службы компании, "Укрпочта" будет работать в период праздников по следующему графику:

  • 25 декабря (Рождество) - отделения "Укрпочты" работают по своим стандартным графикам,
  • 31 декабря - отделения "Укрпочты" работают по своему обычному графику, без сокращений.
  • 1 января (Новый год) - выходной.

График "Новой почты"

Пресс-служба компании обнародовала следующий график:

  • 31 декабря с 9:00 до 17:00
  • 1 января – выходной
  • другие дни - по обычному графику

Согласно сообщению, некоторые отделения будут иметь индивидуальный график. Проверить точный график работы отделения можно, загрузив файл.

Рождество и Новый год

Во время войны в Украине отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде (КЗоТ). Рождество (25 декабря) и Новый год (1 января) приходятся на понедельники, и это будут обычные рабочие дни.

По данным опроса КМИС, в 2023 году большинство населения Украины (около 70%) празднует Пасху и Рождество как наиболее популярные праздники. Новый год, торжественно отмечаемый во всем мире и который все годы делил первое место с Рождеством Христовым и Пасхой, сейчас только на пятом месте (52%).

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