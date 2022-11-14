Новая почта открыла новые отделения в Польше. Вот как они выглядят

Таким образом, по состоянию на сегодняшний день в четырех городах Польши работают восемь отделений украинской компании.

"Отныне отправить или получить посылку до 30 кг можно из 8 отделений в 4 городах Польши", - говорится в сообщении.

Также в "Новой почте" показали фото, как выглядят новые отделения в Познани и Жешуве:

Фото: отделение "НП" в Познани

Фото: отделение "НП" в Жешуве

Адреса отделений и графики работы

В Познани отделение №60/1 работает по адресу ул. Garbary 95, 61-86

График: с подельника по пятницу с 08:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 09:00 до 18:00.

В Жешуве отделение №35/1 работает по адресу аллея Józefa Piłsudskiego 34, 35-001

График: с подельника по пятницу с 08:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 09:00 до 18:00.

В Варшаве отделения работают:

на улице Stefana Okrzei 18, 03-710 на улице Kaliny Jędrusik 9, 01-748 на улице Gen. Józefa Zajączka 11, 01-510 на улице Męcińska 18, 04-086

График: пн.- пт. с 08:00 до 20:00, в выходные с 09:00 до 18:00.

В Кракове отделения работают по адресу

на улице Kamienna 19b, 30-001 на улице Lipska 4, 30-721

График: пн. - пт. с 08:00 до 20:00, в сб. - вс. с 09:00 до 18:00.

Какие тарифы

В "Новой почте" действуют такие тарифы на отправку посылок из Украины в Польшу и в обратном направлении:

посылка до 2 кг - 250 гривен / около 30 злотых,

посылка до 10 кг - 325 гривен / около 45 злотых,

посылка до 30 кг - 400 гривен / около 50 злотых.

Срок доставки - от 5 дней.