Новая почта открыла новые отделения в Польше. Вот как они выглядят

"Новая почта" продолжает расширять свое присутствие на рынке Польши, и теперь помимо Варшавы и Кракова заработали также отделения еще в двух городах этой страны - в Познани и Жешуве.
Об этом 1 ноября передали на Facebook-странице "НП".
Таким образом, по состоянию на сегодняшний день в четырех городах Польши работают восемь отделений украинской компании.
"Отныне отправить или получить посылку до 30 кг можно из 8 отделений в 4 городах Польши", - говорится в сообщении.
Также в "Новой почте" показали фото, как выглядят новые отделения в Познани и Жешуве:
Фото: отделение "НП" в Познани
Фото: отделение "НП" в Жешуве
График: с подельника по пятницу с 08:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 09:00 до 18:00.
График: с подельника по пятницу с 08:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 09:00 до 18:00.
График: пн.- пт. с 08:00 до 20:00, в выходные с 09:00 до 18:00.
График: пн. - пт. с 08:00 до 20:00, в сб. - вс. с 09:00 до 18:00.
В "Новой почте" действуют такие тарифы на отправку посылок из Украины в Польшу и в обратном направлении:
Срок доставки - от 5 дней.
Ранее мы писали, что в августе "Укрпочта" и Poczta Polska решили упростить почтовые пересылки между странами.
Напомним также, что в октябре "Новая почта" возобновила работу в Херсонской области в деоккупированных населенных пунктах.