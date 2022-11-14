Нова Пошта відкрила нові відділення в Польщі. Ось як вони виглядають

"Нова пошта" продовжує розширювати свою присутність на ринку Польщі, і тепер крім Варшави та Кракова запрацювали також відділення ще у двох містах цієї країни - у Познані та Жешуві.
Про це 1 листопада передали на Facebook-сторінці "НП".
Таким чином, станом на сьогодні у чотирьох містах Польщі працюють вісім відділень української компанії.
"Тож відтепер відправити або отримати посилку до 30 кг можна з 8 відділень у 4 містах Польщі", - йдеться у повідомленні.
Також у "Новій пошті" показали фото, як виглядають нові відділення у Познані та Жешуві:
Фото: відділення "НП" у Познані
Фото: відділення "НП" у Жешуві
Графік: з понеділка по п'ятницю з 08:00 до 20:00, у суботу та неділю з 09:00 до 18:00.
Графік:з понеділка по п'ятницю з 08:00 до 20:00, у суботу та неділю з 09:00 до 18:00.
Графік: пн.-пт. з 08:00 до 20:00, у вихідні з 09:00 до 18:00.
Графік: пн. - Пт. з 08:00 до 20:00, у сб. - Нд. з 09:00 до 18:00.
У "Новій пошті" діють такі тарифи на відправку посилок з України до Польщі та у зворотний бік:
Термін доставки - від 5 днів.
Раніше ми писали, що у серпні "Укрпошта" та Poczta Polska вирішили спростити поштові пересилки між країнами.
Нагадаємо також, що у жовтні "Нова пошта" відновила роботу у Херсонській області в деокупованих населених пунктах.