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Нова Пошта відкрила нові відділення в Польщі. Ось як вони виглядають

Фото: "Нова пошта" відкрила у Польщі ще два відділення (facebook.com/nova.poshta.official)
Автор: Володимир Костирін

"Нова пошта" продовжує розширювати свою присутність на ринку Польщі, і тепер крім Варшави та Кракова запрацювали також відділення ще у двох містах цієї країни - у Познані та Жешуві.

Про це 1 листопада передали на Facebook-сторінці "НП".

Таким чином, станом на сьогодні у чотирьох містах Польщі працюють вісім відділень української компанії.

"Тож відтепер відправити або отримати посилку до 30 кг можна з 8 відділень у 4 містах Польщі", - йдеться у повідомленні.

Також у "Новій пошті" показали фото, як виглядають нові відділення у Познані та Жешуві:

Фото: відділення "НП" у Познані

Фото: відділення "НП" у Жешуві

Адреси відділень та графіки роботи

  • У Познані відділення №60/1 працює за адресою вул. Garbary 95, 61-86

Графік: з понеділка по п'ятницю з 08:00 до 20:00, у суботу та неділю з 09:00 до 18:00.

  • У Жешуві відділення №35/1 працює за адресою алея Józefa Piłsudskiego 34, 35-001

Графік:з понеділка по п'ятницю з 08:00 до 20:00, у суботу та неділю з 09:00 до 18:00.

  • У Варшаві відділення працюють:
  1. на вулиці Stefana Okrzei 18, 03-710
  2. на вулиці Kaliny Jędrusik 9, 01-748
  3. на вулиці Gen. Józefa Zajączka 11, 01-510
  4. на вулиці Męcińska 18, 04-086

Графік: пн.-пт. з 08:00 до 20:00, у вихідні з 09:00 до 18:00.

  • У Кракові відділення працюють за адресою
  1. на вулиці Kamienna 19b, 30-001
  2. на вулиці Lipska 4, 30-721

Графік: пн. - Пт. з 08:00 до 20:00, у сб. - Нд. з 09:00 до 18:00.

Які тарифи

У "Новій пошті" діють такі тарифи на відправку посилок з України до Польщі та у зворотний бік:

  • посилка до 2 кг - 250 гривень / близько 30 злотих,
  • посилка до 10 кг - 325 гривень / близько 45 злотих,
  • посилка до 30 кг - 400 гривень / близько 50 злотих.

Термін доставки - від 5 днів.

Раніше ми писали, що у серпні "Укрпошта" та Poczta Polska вирішили спростити поштові пересилки між країнами.

Нагадаємо також, що у жовтні "Нова пошта" відновила роботу у Херсонській області в деокупованих населених пунктах.

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