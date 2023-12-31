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Сколько можно хранить оливье, шубу и салат с сухариками

Воскресенье 31 декабря 2023 14:39
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Сколько можно хранить оливье, шубу и салат с сухариками Фото: Сколько можно хранить в холодильнике новогодние салаты (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Оливье, шубу, салат с сухариками и майонезом или сметаной нельзя хранить после приготовления. Если у вас осталось немного из них - то лучше выбросить.

Сколько для таких салатов срок хранения в холодильнике - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

В материале использованы тезисы диетолога Оксаны Вольской.

Сколько можно хранить оливье

Чтобы немного продлить жизнь этому салату, заправлять его лучше непосредственно перед подачей на стол. После этого в оливье есть около 4 часов, чтобы быть употребленным.

Поэтому остатки заправленного салата - нужно выбрасывать и не жалеть.

Соблюдайте сроки хранения новогодних салатов:

  • заправленный оливье – 4 ч (незаправленный 40 ч);
  • шуба – 24 год;
  • заправленный крабовый салат – 24 ч (незаправленный – 48 ч);

Хранить салат Цезарь можно двое суток, но из-за того, что в составе есть сухарики и листья салата, лучше все же съедать его в течение первого дня. Цезарь не испортится, но сухарики размякнут, а листья салата могут почернеть и увядать.

Важные моменты безопасности

Перед употреблением внимательно осмотрите салат. Если вы заметили изменение цвета, запаха или появление плесени, салат следует немедленно выбросить.

Помните о мерах предосторожности при работе с продуктами, содержащими майонез, поскольку они более подвержены развитию бактерий.

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