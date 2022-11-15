Новая киевская тайна: возле стен Софийского собора нашли остатки загадочного здания (фото)

Ученые пытаются разгадать эту новую киевскую тайну и занимаются охранными исследованиями совместно с Институтом археологии НАН Украины.

Во время первых осмотров археологи обратили внимание, что строения образуют круг диаметром около 6,5 метра, со стенами толщиной до 1 метра, фундаментами глубиной более 1,5 метра, мощными наружными лопатками или контрфорсами.

"Очень похоже на некую оборонительную башню. Возможно, это остатки угловой башни Софийской усадьбы митрополита Рафаила Заборовского. Но - вот беда - на старых планах города на этом месте ничего похожего не обозначено", - говорится в публикации.

Также среди предположений звучало мнение, что это загадочное здание возле Софии Киевской может быть башней, часовней в виде ротонды, фиалом или даже колодцем.

Около стен Софии Киевской нашли загадочный фундамент кирпичного здания 18 века (фото: facebook.com/tymur.bobrovskyy)

Нашли руины случайно - когда меняли лестницу и перекладывая плитку тротуара (фото: facebook.com/AmiDPerov)

Но позже Бобровский сообщил, что на раскопках кирпичного объекта 18 века "археологическая ситуация усложнилась".

Так, были обнаружены новые фундаменты, относящиеся к этому же временному периоду или чуть более раннему.

"И там целый комплекс вырисовывается!" - пишет археолог.

Исследования на месте раскопок продолжаются.

Остатки таинственного кирпичного здания под стеной Софии Киевской (фото: facebook.com/tymur.bobrovskyy)

Еще одно киевское громкое открытие - пещера на Вознесенском спуске

Загадочный фундамент у Софии обнаружен вскоре после удивительной находки в столице древней пещеры на Вознесенском спуске с наскальными рисунками времен Киевской Руси-Украины.

По словам активиста, эксперта Центра развития городов Дмитрия Перова, в лабиринтах древнего пещерного сооружения увидели анимистические изображения животных и граффити более позднего "варяжского" периода.

"Руна Альгиз (или "куриная лапа"), очертания которой можно увидеть на одной из стен комплекса, использовалась древними варягами как символ защиты, оберег, символ жизни. Такие символы наносили на стены дома и использовали в качестве оберега. По словам ученых, пещерный комплекс достигает века Киевской Руси и похож по конфигурациям на Варяжскую и Смородиновую пещеру", - рассказал он в Facebook.

Древняя пещера на Вознесенском спуске с анимистическими изображениями (фото: facebook.com/AmiDPerov)

Также в северной части пещеры были обнаружены остатки керамики времен Поздней Руси. Судя по всему, на склонах было расположено древнее поселение за пределами городских стен.

А еще удалось исследовать и нижний пещерный комплекс, который по протяженности оказался вдвое больше ранее обнаруженного хода и имеет серию лучевых ответвлений.

Пещера на Вознесенском спуске (фото: facebook.com/AmiDPerov)

Эту же древнюю пещеру на Вознесенском спуске обследовал и археолог Тимур Бобровский. Специалист сообщил в конце октября, что она более 40 метров длиной, извилистая и очень заиленная. Как отметил ученый, по конфигурации и архитектуре она может напоминать Смородинскую пещеру на Лукьяновке и Варяжские подземелья в Киево-Печерской лавре.

Для детального изучения нужны дальнейшие раскопки с последующей музеефикацией. Археолог полагает, что речь может идти о целом комплексе, так как рядом находятся заиленные входы в другие подземелья.

Пещера на Вознесенском спуске в Киеве (фото: Дмитрий Перов, Илья Свиточ / facebook.com/tymur.bobrovskyy)

Тайны Софии Киевской

Что же касается территории Национального заповедника София Киевская, то древняя святыня до сих пор продолжает раскрывать перед археологами свои удивительные тайны. Так, в прошлом году исследователи нашли там артефакты X века, которые относятся к дохристианскому или раннехристианскому периоду. То есть они старше самого Собора, который начали возводить в первой половине XI века.

Артефакты X века в "Софии Киевской" скорее всего застали еще языческий период (фото: facebook.com/tymur.bobrovskyy)

В 2020 году на территории заповедника раскопали останки ингумационного женского захоронения, где была найдена бронзовая шпилька в виде пастушьего посоха. Погребение связывают с племенами подгорцевско-милоградской культуры, период расцвета которой пришелся на первую половину VIII - начало III века до нашей эры. Останки и шпилька предварительно датированы V - IV вв. до нашей эры - то есть сейчас это самая древняя археологическая находка на территории усадьбы Софии Киевской.

Сенсационная находка во время раскопок в Софии Киевской (фото: facebook.com/ipllm)

А перед этим, в 2019-м, около стен Собора обнаружили остатки каменного дворца конца XII века, построенного черниговскими зодчими, с нанесенными языческими символами.

В Киеве у стен Софии обнаружили строение конца XII века (коллаж РБК-Украина)