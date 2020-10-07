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У Софії Київській археологи виявили сенсаційну знахідку: фото розкопок

Київ, Середа 07 жовтня 2020 19:39
У Софії Київській археологи виявили сенсаційну знахідку: фото розкопок
Розкопки в Софії Київській (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Археологи розповіли про свою знахідку в Софії Київській

Археологи виявили в національному заповіднику "Софія Київська" останки інгумаційного жіночого поховання. Крім того, була знайдена бронзова шпилька у вигляді пастушої палиці.

Про знахідки в центрі Києва розповів дослідник Ігор Полуектов на своїй сторінці в Facebook.

Поховання знайшли на глибині двох метрів. Від нього залишилися тільки нижні кінцівки. Верхня частина скелета потрапила в прірву і, ймовірно, її знайдуть пізніше на більш низькій глибині. Розкопки ще тривають.

У Софії Київській археологи виявили сенсаційну знахідку: фото розкопок

Розкопки в Софії Київській (фото: facebook.com/ipllm)

На кістках тазу похованої у правого стегна, збереглася бронзова шпилька у вигляді пастушої палиці. Завдяки цій знахідці, а також сукупності інших ознак вдалося атрибутувати поховання і пов'язати їх з племенами підгірцівсько-милоградської культури

У Софії Київській археологи виявили сенсаційну знахідку: фото розкопок

Розкопки в Софії Київській (фото: facebook.com/ipllm)

При цьому поширення цієї культури охоплює Верхнє Подніпров'я, північну частину сучасної України до р.Стугна та Південного Бугу. Період розквіту цієї культури припав на першу половину VIII - початок III століття до н. е.

У Софії Київській археологи виявили сенсаційну знахідку: фото розкопок

Розкопки в Софії Київській (фото: facebook.com/ipllm)

Знайдена шпилька і саме поховання попередньо датуються V - IV ст. до н. е. На сьогодні це найдавніша археологічна знахідка на території садиби Софії Київської.

Цікаво, поки археологи готові підтвердити, що закладка фундаментів храму відбувалася мінімум двічі, різним способом і в різний час.

Нагадаємо, український дослідник розповів про грецьке місто та римське поселення на київському Подолі

Раніше ми писали про те, що археологи розкопали найдавніше поховання віком понад 8 400 років.

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