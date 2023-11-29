Украинское этно и современные тренды. Саша Зарицкая в роскошном вышитом платье поражает изысканностью (фото)
Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая виртуозно совмещает украинское этно и современные тренды. И речь не только о ее песнях, но и о гардеробе.
РБК-Украина (проект Styler) показывает вам новый стильный образ Саши в вышитой сорочке, которым певица поделилась в своем Instagram.
Как видим, на фото Зарицкая позирует в изысканном черном платье с кружевом в технике "Ришелье" и большим бантом на талии из коллекции "Воспоминания" от бренда EmbroideredGem.
"В этом платье хороша к бешенству... Я будто снова верю в сказку. И понимаю, сейчас - это тяжело. Но в сердце играет птичка", - написала Саша.
Зарицкая на стиле (фото: Анастасия Павлюк)
Известно, что на создание этого платья дизайнер Наталью Кириченко и эксперта по нематериальному культурному наследию Ярину Сизик вдохновили праздничные семейные фотографии украинцев начала ХХ века.
Благодаря многолетнему опыту госпожи Ярины команде бренда удалось соединить современные модные тенденции и аутентичные элементы национального костюма.
Центральным элементом платья стал Сумской бант - броский аксессуар, который любили модницы всей страны.
«Мы много лет работаем над популяризацией украинских традиционных техник, постоянно ищем новые интересные решения для вышитой одежды. Счастлива, что наши вещи появляются в гардеробах таких красивых и талантливых представителей молодежи, как Зарицкая. За ними будущее и это будущее имеет украинское звучание", - комментирует дизайнер.
Александра Зарицкая (фото: Анастасия Павлюк)
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