Нормандські переговори: цікаві деталі та конфузи (відео)

Нормандська зустріч президентів України, Франції, РФ і канцлерки Німеччини тривали у загальній складності 8 годин і завершилися підписанням спільного комюніке. Styler розбирався в деталях, як пройшла перша за три роки зустріч лідерів чотирьох країн 9 грудня.

Для проведення саміту в Парижі в Єлисейському палаці були організовані дуже серйозні заходи безпеки, підсумкову прес-конференцію відкладали кілька разів, сотням журналістів дали можливість задати лише одне питання від представника кожної з країн, деякі епізоди переговорів (зокрема, розмова Володимира Зеленського та Володимира Путіна тет-а-тет) висвітлювати забороняли, а співробітники росЗМІ роздивилися на переговорах пару випадків "конфузу".

На саміт останнім прибув Путін. Російський президент приїхав у великому і спеціально сконструйованому для нього броньованому лімузині преміум класу Aurus Senat S600. Зеленський був в "скромному" Renault - цей автомобіль з французькими номерами швидше за все йому надали організатори. Ангела Меркель приїхала на німецькому Mercedes Benz і стала першою гостею, яку зустрів лідер Франції Еммануель Макрон.

Додамо, що канцлерка Німеччини покинула Єлисейський палац після переговорів також першою. Вона вийшла на вулицю без верхнього одягу та сама пройшла далі в арку, де була припаркована машина. За нею поспішали інші учасники зі складу делегації.

У господаря Кремля на саміті була також найбільша охорона. Коли Путін виходив до вбиральні, за ним слідували шість охоронців. Заходячи в приміщення, російський президент в поспіху ненароком зачепив якийсь предмет в руках охоронця - сек'юріті підняв його й поспішив за шефом.

Нормандська зустріч (Фото: скріншот)

Перший раунд переговорів тривав 2,5 години. В Офісі президента України повідомили, зустріч проходила в спокійній обстановці й без зайвих емоцій. За столом Зеленського посадили навпроти Путіна, зліва від нього була Меркель, праворуч - Макрон.

Коли учасники зустрічі сідали на свої місця, Зеленський не повернувся до фотографів, щоб позувати, і відразу відкрив папку з документами. Після цього Макрон і Путін запропонували українському колезі все ж повернутися для спільних знімків. Зазначимо, що на цей нюанс звернули особливу увагу російські журналісти, назвавши його конфузом.

Крім того, в кремлівському пулі один з журналістів розглянув серед документів в руках Зеленського листок з написаним від руки текстом - своєрідну шпаргалку - і побачив російську мову, про що поспішив розтрубити в мережі. Втім, у відповідь він зустрів критичні зауваження щодо зору, адже текст було написано українською мовою.

У Зеленського на нормандському саміті помітили шпаргалку (Фото: twitter.com/dimsmirnov175)

Зеленський і Путін спілкувалися також віч-на-віч. Після короткої зустрічі близько 15-20 хвилин, до них приєдналися лідери Франції та Німеччини, а далі їх спілкування плавно переросло в нормандську вечерю пізно ввечері. Подавали холодні закуски, а сама вечеря проходила у форматі шведського столу.

Підсумкова прес-конференція почалася вже після опівночі. Гостей проводжав Макрон особисто, продовжуючи спілкування з кожним з учасників вже на порозі.

Додамо, що Зеленський після проведення саміту заявив, що ніякі "червоні лінії" не переходив. За словами Путіна, зустріч пройшла добре і він залишився задоволений переговорами: "I'm happy".

Відео: Нормандська зустріч - як пройшов саміт