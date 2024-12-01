Названо самое плохое молоко: в нем полно калорий, жира и сахара

Какое молоко самое плохое для кофе

Многие люди не представляют себе дня без чашки кофе. Кофе стимулирует и добавляет энергию, улучшает настроение, память и концентрацию. К кофе также добавляют разные продукты, известные как молоко, причем не только коровье молоко разной жирности, но и растительное или сгущенное.

Сгущенка - это коровье молоко, из которого примерно 60% испаряется воды. Сырое молоко освещается и нагревается примерно до 90 градусов Цельсия в течение нескольких секунд, что уничтожает некоторые микроорганизмы, уменьшает отделение жира и препятствует окислению.

Этот процесс также делает молоко густым, кремовым и более темным карамельным цветом. Вы можете купить подслащенное и несладкое сгущенку, но этот термин обычно используется для обозначения подслащенного молока.

Добавление сахара служит не только для придания вкуса, но и для сохранения молока, благодаря чему сладкую густую массу, плотно закрытую в таре без охлаждения, можно употреблять даже после нескольких лет хранения.

Это особенно полезно в местах, где доступ к свежему молоку затруднен. Затем можно добавить воду в несладкое сгущенку и таким образом воспроизвести оригинальный продукт. Сгущенку чаще всего используют в качестве добавки к десертам, массе или крему для тортов, тортов, мафинов, мафинов и вафель.

Однако некоторые люди также используют его для отбеливания и наслаждения кофе. Так готовится, например, кофе по-вьетнамски, где на дно стакана наливают слой сгущенки, а сверху наливают эспрессо. Если вам нравится экспериментировать с новыми вкусами кофе, вы можете попробовать этот вид кофе.

Однако не пейте его каждый день, поскольку вы можете рисковать ожирением, диабетом и проблемами с сердцем.

Почему сгущенка – самое худшее молоко для кофе?

Если вы добавляете в кофе подслащенное сгущенку, помните, что кроме сгущенного коровьего молока и природной лактозы, то есть молочного сахара, оно также содержит добавленный сахар и большое количество жира и калорий в небольшом количестве.

Одна столовая ложка сгущенки содержит примерно 40-60 калорий и 6-7 граммов сахара, тогда как такое же количество несладкого молока содержит примерно 1,5 г сахара. Это означает, что сладкое молоко содержит примерно в 5 раз больше сахара, чем несладкое сгущенка.

Подслащенное сгущенка в основном состоит из сахара, но поскольку оно изготавливается из коровьего молока, оно также содержит белок и жир, а также ряд витаминов и минералов.

Следовательно, 2 столовых ложки этого молока содержат примерно 90 калорий. В этом количестве также содержится 15,2 г углеводов, 2,4 г жира, 2,2 г белка и кальция, фосфор, селен, калий, витамин А, витамины группы В (В2, В4, В12). Благодаря высокой калорийности, содержанию сахара и жира сгущенка является хорошим выбором для людей, которые хотят набрать вес, например, во время выздоровления.

Но в любом другом случае частое употребление сгущенки может привести ко многим проблемам со здоровьем и развитию таких заболеваний, как ожирение, диабет 2 типа, болезни сердца, атеросклероз и кариес.

Избыток сахара также сводит на нет благотворное влияние на организм витаминов и минералов, содержащихся в этом молоке. Сахар, напротив, повышает уровень глюкозы и инсулина в крови, усиливает воспаление и приводит к увеличению веса.

Сладкая сгущенка также содержит большое количество холестерина, что повышает уровень этого ингредиента в организме и может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Также сахар разрушает зубы и приводит к развитию кариеса. Он также питает вредные бактерии, способствующие нарушению кишечной микрофлоры и заболеваниям кишечника, а также снижают сопротивляемость организма инфекциям.