Назван популярный чай, который сжигает жир и поможет хорошо спать зимой

Эксперт рассказала о преимуществах для здоровья, связанных с любимым и популярным напитком, который называют "лучшим спутником здоровья зимой". Также этот популярный чай поможет похудеть и уладить проблемы со сном.

О каком чае идет речь, ведает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Mirror.

Какой популярный чай поможет худеть и лучше спать

Матча - один из самых популярных чаев, но он также может стать лучшим компаньоном для оздоровления зимой. Изготовлен из измельченных листьев растения Camellia sinensis, матча - это разновидность зеленого чая, который давно известен своей пользой для здоровья.

Традиционно его подают на японских чайных церемониях, в последнее время он стал известным напитком и в Украине.

Этот продукт содержит много мощных антиоксидантов, есть много причин, почему вы можете сделать матч своим любимым зимним напитком.

"Матча - это мелко измельченный порошок, изготовленный из специально выращенных листьев зеленого чая. В отличие от традиционных чаев, матч предусматривает употребление всего листа, позволяющего поглощать концентрированное количество антиоксидантов, витаминов", - рассказала эксперт Эвита Упениэце.

Полезные свойства чая матча

Богат антиоксидантами

Матча содержит мощные антиоксиданты, помогающие бороться со свободными радикалами и уменьшающие стресс. Они особенно важны зимой, чтобы защитить от холодной погоды и поддержать общее состояние здоровья в течение сезона.

Ускоряет метаболизм

Смесь кофеина и EGCG в Matcha способствует ускорению метаболизма и сжиганию жира, что делает его идеальным союзником для того, чтобы оставаться активным в холодные месяцы, особенно когда мы подвержены зимнему спаду.

Улучшает настроение

Матча содержит высокий уровень L-теанина, который обеспечивает покой, стойкую энергию и ясность разума без нервозности.

Это отличный способ оставаться сосредоточенным и продуктивным в течение более коротких и темных зимних дней.

Способствует здоровью кожи

Антиоксиданты в напитке помогают защитить вашу кожу от зимних повреждений, уменьшая сухость, раздражение и красноту, вызванные холодной погодой. Они также делают вашу кожу сияющей и молодой, несмотря на суровые сезонные условия.

Уменьшает воспаление

Зима может усугубить проблемы с кожей и боль в суставах, но противовоспалительные свойства матча могут помочь успокоить покраснение, прыщи и раздражение кожи, поддерживая общее состояние здоровья в холодные месяцы.

Улучшение сна

Хотя матч содержит кофеин, содержание L-теанина помогает сбалансировать и смягчить стимулирующее действие кофеина, способствуя расслаблению и улучшению качества сна. Это идеальный выбор после обеда во избежание бессонных зимних ночей.

Повышает иммунную функцию

Зима - сезон простуды и гриппа, но богатое антиоксидантное содержимое матча укрепляет вашу иммунную систему, помогая бороться с сезонными вирусами и оставаться здоровыми.