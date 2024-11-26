Названо идеальное время завтрака, чтобы худеть и жить дольше 20 лет

В какое время нужно завтракать для максимальной пользы организма? Известный профессор сообщил, если вы едите вскоре после пробуждения, это совершенно неправильно и вам нужно изменить эту привычку.

В какой час нужно есть для похудения и долголетия, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok Тима Спектора.

В какой час лучше завтракать

Диетолог и врач Тим Спектор утверждает, что завтрак в 11 утра может помочь похудеть. Профессор Королевского колледжа в Лондоне и основатель программы Zoe Health предложил тем, кто хочет сбросить килограммы, прислушаться к его совету.

"Если вы завтракаете не сразу после пробуждения, это даст вам определенную пользу. Существует простое изменение, которое люди могут сделать, перенеся свой завтрак с 8:00 до 11:00, что на самом деле эффективнее, чем более модные голодные диеты, такие как 5:2", - сказал эксперт.

Пользователь TikTok Кэти Ориц придерживалась совета, утверждая, что ей понадобилось всего три недели, чтобы сбросить килограммы.

"Я не завтракаю до 11 часов утра и прекращаю есть в 7 вечера. То, что сработало для меня, может не сработать для вас, но вот как я похудела всего за три недели", - сказала она.

"На завтрак я ем авокадо и яйцо на пшеничном хлебе и пью кофе. На обед я ем рис, курицу и фасоль или куриный салат. А на ужин я ем сэндвич из пшеничного хлеба с ветчиной и листьями салата и напитком, чтобы чувствовать себя сытой", - добавила Кэти.

Кстати, нейробиолог и автор книги "F-Bomb Longevity Made Easy" Джулия Джонс рассказала, что не завтракать до 11:00 – это простая привычка, которая может увеличить вашу жизнь на 20 лет.

"Просто, чтобы дать пищеварительной системе отдохнуть, попробуйте не есть примерно 16 часов, а потом поесть в течение восьми часов. Сейчас многие исследования показывают, что мы просто едим слишком часто, и мы едим очевидно, неправильно", - резюмировала она.