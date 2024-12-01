Названо найгірше молоко: в ньому повно калорій, жиру та цукру

Яке молоко найгірше для кави

Багато людей не уявляють собі дня без чашки кави. Кава стимулює і додає енергії, покращує настрій, пам'ять і концентрацію. До кави також додають різні продукти, відомі як молоко, причому не тільки коров’яче молоко різної жирності, а й рослинне або згущене.

Згущене молоко, - це коров'яче молоко, з якого приблизно 60% випаровується води. Сире молоко освітлюється та нагрівається приблизно до 90 градусів за Цельсієм протягом кількох секунд, що знищує деякі мікроорганізми, зменшує відділення жиру та перешкоджає окисленню.

Цей процес також робить молоко густим, кремовим і має більш темний карамельний колір. Ви можете купити підсолоджене та несолодке згущене молоко, але цей термін зазвичай використовується для позначення підсолодженого молока.

Додавання цукру служить не тільки для додання смаку, але і для збереження молока, завдяки чому солодку густу масу, щільно закриту в тарі без охолодження, можна вживати навіть після декількох років зберігання.

Це особливо корисно в місцях, де доступ до свіжого молока утруднений. Потім можна додати воду в несолодке згущене молоко і таким чином відтворити оригінальний продукт. Згущене молоко найчастіше використовують як добавку до десертів, маси або крему для тортів, тортів, мафінів, мафінів і вафель.

Однак деякі люди також використовують його для відбілювання та підсолоджування кави. Так готується, наприклад, кава по-в’єтнамськи, де на дно склянки наливають шар згущеного молока, а зверху наливають еспресо. Якщо вам подобається експериментувати з новими смаками кави, ви також можете спробувати цей вид кави.

Однак не пийте його щодня, оскільки ви можете ризикувати ожирінням, діабетом і проблемами з серцем.

Чому згущене молоко - найгірше молоко для кави?

Якщо ви додаєте в каву підсолоджене згущене молоко, пам’ятайте, що окрім згущеного коров’ячого молока та природної лактози, тобто молочного цукру, воно також містить доданий цукор і велику кількість жиру та калорій у невеликій кількості.

Одна столова ложка згущеного молока містить приблизно 40-60 калорій і 6-7 грамів цукру, тоді як така ж кількість несолодкого молока містить приблизно 1,5 грама цукру. Це означає, що солодке молоко містить приблизно в 5 разів більше цукру, ніж несолодке згущене молоко.

Підсолоджене згущене молоко в основному складається з цукру, але оскільки воно виготовляється з коров’ячого молока, воно також містить білок і жир, а також ряд вітамінів і мінералів.

Отже, 2 столові ложки цього молока містять приблизно 90 калорій. У цій кількості також міститься 15,2 г вуглеводів, 2,4 г жиру, 2,2 г білка і кальцій, фосфор, селен, калій, вітамін А, вітаміни групи В (В2, В4, В12). Завдяки високій калорійності, вмісту цукру та жиру згущене молоко є хорошим вибором для людей, які хочуть набрати вагу, наприклад, під час одужання.

Але в будь-якому іншому випадку часте вживання згущеного молока може призвести до багатьох проблем зі здоров'ям і розвитку таких захворювань, як ожиріння, діабет 2 типу, хвороби серця, атеросклероз і карієс.

Надлишок цукру також зводить нанівець благотворний вплив на організм вітамінів і мінералів, що містяться в цьому молоці. Цукор, навпаки, підвищує рівень глюкози та інсуліну в крові, посилює запалення та спричиняє збільшення ваги.

Підсолоджене згущене молоко також містить велику кількість холестерину, що підвищує рівень цього інгредієнта в організмі і може призвести до розвитку серцево-судинних захворювань.

Також цукор руйнує зуби і призводить до розвитку карієсу. Він також живить шкідливі бактерії, які сприяють порушенню кишкової мікрофлори і захворюванням кишечника, а також знижують опірність організму інфекціям.