Номінанти на телепремію "Еммі": названо серіал-рекордсмен

"Еммі-2019". Повний список номінантів (facebook.com/iemmys)

У список також потрапив скандальний серіал "Картковий будиночок"

Організатори американської телевізійної премії "Еммі-2019" оголосили в середу, 17 липня, номінантів 71-го вручення престижних нагород. Церемонія нагородження авторів найкращих телешоу відбудеться в Microsoft Theater в Лос-Анджелесі 22 вересня 2019 року.

В цьому році найбільша кількість номінацій виявилося у серіалу "Гра престолів" – у них 32 номінації. А ось гучний серіал "Чорнобиль" телеканалу HBO представлений всього в двох номінаціях.

Всі номінанти премії "Еммі – 2019":

Кращий драматичний серіал

"Краще телефонуйте Солу"

"Охоронець"

"Гра престолів"

"Вбиваючи Єву"

"Озарк"

"Поза"

"Спадкоємці"

"Це ми"

Краща жіноча роль у драматичному серіалі

Емілія Кларк, "Гра престолів"

Джоді Комер, "Вбиваючи Єву"

Віола Девіс, "Як уникнути покарання за вбивство"

Лора Лінні, "Озарк"

Менді Мур, "Це ми"

Сандра О, "Вбиваючи Єву"

Робін Райт, "Картковий будиночок"

Краща чоловіча роль у драматичному серіалі

Джейсон Бейтман, "Озарк"

Стерлінг К. Браун, "Це ми"

Кіт Харінгтон, "Гра престолів"

Боб Оденкерк, "Краще телефонуйте Солу"

Біллі Портер, "Поза"

Майло Вентімілья, "Це ми"

Краща жіноча роль другого плану в драматичному серіалі

Гвендолін Крісті, "Гра престолів"

Ліна Хіді, "Гра престолів"

Джулія Гарнер, "Озарк"

Фіона Шоу, "Вбиваючи Єву"

Софі Тернер, "Гра престолів"

Мейсі Вільямс, "Гра престолів"

Краща чоловіча роль другого плану у драматичному серіалі

Алфі Аллен, "Гра престолів"

Джонатан Бенкс, "Краще телефонуйте Солу"

Микола Костер-Вальдау, "Гра престолів"

Джанкарло Еспозіто, "Краще телефонуйте Солу"

Майкл Келлі, "Картковий будиночок"

Кріс Салліван, "Це ми"

Серіал "Гра престолів" (Колаж РБК-Україна)

Кращий комедійний серіал

"У кращому світі"

"Баррі"

"Погань"

"Життя матрьошки"

"Шиттс Крик"

"Дивна місіс Мейзел"

Краща чоловіча роль у комедійному серіалі

Ентоні Андерсон, "Дорослі"

Дон Чідл, "Чорний понеділок"

Тед Денсон, "У кращому світі"

Майкл Дуглас, "Метод Комински"

Білл Хейдер, "Баррі"

Юджин Леві, "Шиттс Крик"

Краща жіноча роль у комедійному серіалі

Крістіна Епплгейт, "Мертвий для мене"

Рейчел Броснахэн, "Дивна місіс Мейзел"

Джулія Луїс-Дрейфус, "Віце-президент"

Наташа Лионн, "Життя матрьошки"

Кетрін О'Хара, "Шиттс Крик"

Фібі Уоллер-Бридж, "Погань"

Краща чоловіча роль другого плану в комедійному серіалі

Алан Аркін, "Метод Комински"

Ентоні Керріган, "Баррі"

Тоні Хейл, "Віце-президент"

Стівен Рут, "Баррі"

Тоні Шэлуб, "Дивна місіс Мейзел"

Генрі Уінклер, "Баррі"

Краща жіноча роль другого плану в комедійному серіалі

Алекс Борштейн, "Дивна місіс Мейзел"

Анна Кламски, "Віце-президент"

Олівія Колман, "Погань"

Сіан Кліффорд, "Погань"

Бетті Гілпін, "Блиск"

Сара Голдберг, "Баррі"

Марін Хінкль, "Дивна місіс Мейзел"

Кейт Маккіннон, "Суботнім вечором в прямому ефірі"

Кадр із серіалу "Чорнобиль" (HBO)

Кращий міні-серіал

"Чорнобиль"

"Втеча з в'язниці Даннемора"

"Фосс/Вердон"

"Гострі предмети"

"Коли вони нас побачать"

Кращий телефільм

"Чорне дзеркало: Брандашмиг"

"Король Лір"

"Брексіт"

"Дэдвуд"

"Моя вечеря з Ерве"

Краща жіноча роль у міні-серіалі/телефільмі

Емі Адамс, "Гострі предмети"

Патрісія Аркетт, "Втеча з в'язниці Даннемора"

Онжаню Елліс, "Коли вони нас побачать"

Джої Кінг, "Удавання"

Нісі Неш, "Коли вони нас побачать"

Мішель Вільямс, "Фосс/Вердон"

Краща чоловіча роль у міні-серіалі/телефільмі

Махершала Алі, "Справжній детектив"

Бенісіо Дель Торо, "Втеча з в'язниці Даннемора"

Річард Харріс, "Чорнобиль"

Сем Рокуелл, "Фосс/Вердон"

Джаррель Джером, "Коли вони нас побачать"

Х'ю Грант, "Надзвичайно англійський скандал"

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, які були найбільш безглузді образи на Одеському кінофестивалі.

А також розповідали про те, що Джордж Мартін розкрив секрети про продовження серіалу "Гра престолів".