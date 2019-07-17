Номінанти на телепремію "Еммі": названо серіал-рекордсмен

"Еммі-2019". Повний список номінантів (facebook.com/iemmys)
У список також потрапив скандальний серіал "Картковий будиночок"
Організатори американської телевізійної премії "Еммі-2019" оголосили в середу, 17 липня, номінантів 71-го вручення престижних нагород. Церемонія нагородження авторів найкращих телешоу відбудеться в Microsoft Theater в Лос-Анджелесі 22 вересня 2019 року.
В цьому році найбільша кількість номінацій виявилося у серіалу "Гра престолів" – у них 32 номінації. А ось гучний серіал "Чорнобиль" телеканалу HBO представлений всього в двох номінаціях.
Всі номінанти премії "Еммі – 2019":
Кращий драматичний серіал
- "Краще телефонуйте Солу"
- "Охоронець"
- "Гра престолів"
- "Вбиваючи Єву"
- "Озарк"
- "Поза"
- "Спадкоємці"
- "Це ми"
Краща жіноча роль у драматичному серіалі
- Емілія Кларк, "Гра престолів"
- Джоді Комер, "Вбиваючи Єву"
- Віола Девіс, "Як уникнути покарання за вбивство"
- Лора Лінні, "Озарк"
- Менді Мур, "Це ми"
- Сандра О, "Вбиваючи Єву"
- Робін Райт, "Картковий будиночок"
Краща чоловіча роль у драматичному серіалі
- Джейсон Бейтман, "Озарк"
- Стерлінг К. Браун, "Це ми"
- Кіт Харінгтон, "Гра престолів"
- Боб Оденкерк, "Краще телефонуйте Солу"
- Біллі Портер, "Поза"
- Майло Вентімілья, "Це ми"
Краща жіноча роль другого плану в драматичному серіалі
- Гвендолін Крісті, "Гра престолів"
- Ліна Хіді, "Гра престолів"
- Джулія Гарнер, "Озарк"
- Фіона Шоу, "Вбиваючи Єву"
- Софі Тернер, "Гра престолів"
- Мейсі Вільямс, "Гра престолів"
Краща чоловіча роль другого плану у драматичному серіалі
- Алфі Аллен, "Гра престолів"
- Джонатан Бенкс, "Краще телефонуйте Солу"
- Микола Костер-Вальдау, "Гра престолів"
- Джанкарло Еспозіто, "Краще телефонуйте Солу"
- Майкл Келлі, "Картковий будиночок"
- Кріс Салліван, "Це ми"
Серіал "Гра престолів" (Колаж РБК-Україна)
Кращий комедійний серіал
- "У кращому світі"
- "Баррі"
- "Погань"
- "Життя матрьошки"
- "Шиттс Крик"
- "Дивна місіс Мейзел"
Краща чоловіча роль у комедійному серіалі
- Ентоні Андерсон, "Дорослі"
- Дон Чідл, "Чорний понеділок"
- Тед Денсон, "У кращому світі"
- Майкл Дуглас, "Метод Комински"
- Білл Хейдер, "Баррі"
- Юджин Леві, "Шиттс Крик"
Краща жіноча роль у комедійному серіалі
- Крістіна Епплгейт, "Мертвий для мене"
- Рейчел Броснахэн, "Дивна місіс Мейзел"
- Джулія Луїс-Дрейфус, "Віце-президент"
- Наташа Лионн, "Життя матрьошки"
- Кетрін О'Хара, "Шиттс Крик"
- Фібі Уоллер-Бридж, "Погань"
Краща чоловіча роль другого плану в комедійному серіалі
- Алан Аркін, "Метод Комински"
- Ентоні Керріган, "Баррі"
- Тоні Хейл, "Віце-президент"
- Стівен Рут, "Баррі"
- Тоні Шэлуб, "Дивна місіс Мейзел"
- Генрі Уінклер, "Баррі"
Краща жіноча роль другого плану в комедійному серіалі
- Алекс Борштейн, "Дивна місіс Мейзел"
- Анна Кламски, "Віце-президент"
- Олівія Колман, "Погань"
- Сіан Кліффорд, "Погань"
- Бетті Гілпін, "Блиск"
- Сара Голдберг, "Баррі"
- Марін Хінкль, "Дивна місіс Мейзел"
- Кейт Маккіннон, "Суботнім вечором в прямому ефірі"
Кадр із серіалу "Чорнобиль" (HBO)
Кращий міні-серіал
- "Чорнобиль"
- "Втеча з в'язниці Даннемора"
- "Фосс/Вердон"
- "Гострі предмети"
- "Коли вони нас побачать"
- Кращий телефільм
- "Чорне дзеркало: Брандашмиг"
- "Король Лір"
- "Брексіт"
- "Дэдвуд"
- "Моя вечеря з Ерве"
Краща жіноча роль у міні-серіалі/телефільмі
- Емі Адамс, "Гострі предмети"
- Патрісія Аркетт, "Втеча з в'язниці Даннемора"
- Онжаню Елліс, "Коли вони нас побачать"
- Джої Кінг, "Удавання"
- Нісі Неш, "Коли вони нас побачать"
- Мішель Вільямс, "Фосс/Вердон"
Краща чоловіча роль у міні-серіалі/телефільмі
- Махершала Алі, "Справжній детектив"
- Бенісіо Дель Торо, "Втеча з в'язниці Даннемора"
- Річард Харріс, "Чорнобиль"
- Сем Рокуелл, "Фосс/Вердон"
- Джаррель Джером, "Коли вони нас побачать"
- Х'ю Грант, "Надзвичайно англійський скандал"
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, які були найбільш безглузді образи на Одеському кінофестивалі.
А також розповідали про те, що Джордж Мартін розкрив секрети про продовження серіалу "Гра престолів".