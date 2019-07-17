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Номинанты на телепремию "Эмми": назван сериал-рекордсмен

STYLERФильмы и сериалы    17.07.2019 - 21:57
Номинанты на телепремию "Эмми": назван сериал-рекордсмен
"Эмми-2019". Полный список номинантов (facebook.com/iemmys)

В список также попал скандальный сериал "Карточный домик"

Организаторы американской телевизионной премии "Эмми-2019" объявили в среду, 17 июля, номинантов 71-го вручения престижных наград. Церемония награждения создателей самых лучших телешоу состоится в Microsoft Theater в Лос-Анжелесе 22 сентября 2019 года.

В этом году самое большое количество номинаций оказалось у сериала "Игра престолов" – у них 32 номинации. А вот нашумевший сериал "Чернобыль" телеканала HBO представлен всего в двух номинациях.

Все номинанты премии "Эмми – 2019":

Лучший драматический сериал

  • "Лучше звоните Солу"
  • "Телохранитель"
  • "Игра престолов"
  • "Убивая Еву"
  • "Озарк"
  • "Поза"
  • "Наследники"
  • "Это мы"

Лучшая женская роль в драматическом сериале

  • Эмилия Кларк, "Игра престолов"
  • Джоди Комер, "Убивая Еву"
  • Виола Дэвис, "Как избежать наказания за убийство"
  • Лора Линни, "Озарк"
  • Мэнди Мур, "Это мы"
  • Сандра О, "Убивая Еву"
  • Робин Райт, "Карточный домик"

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

  • Джейсон Бейтман, "Озарк"
  • Стерлинг К. Браун, "Это мы"
  • Кит Харингтон, "Игра престолов"
  • Боб Оденкерк, "Лучше звоните Солу"
  • Билли Портер, "Поза"
  • Майло Вентимилья, "Это мы"

Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале

  • Гвендолин Кристи, "Игра престолов"
  • Лина Хиди, "Игра престолов"
  • Джулия Гарнер, "Озарк"
  • Фиона Шоу, "Убивая Еву"
  • Софи Тернер, "Игра престолов"
  • Мэйси Уильямс, "Игра престолов"

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале

  • Алфи Аллен, "Игра престолов"
  • Джонатан Бэнкс, "Лучше звоните Солу"
  • Николай Костер-Вальдау, "Игра престолов"
  • Джанкарло Эспозито, "Лучше звоните Солу"
  • Майкл Келли, "Карточный домик"
  • Крис Салливан, "Это мы"

Номинанты на телепремию &quot;Эмми&quot;: назван сериал-рекордсмен

Сериал "Игра престолов" (Коллаж РБК-Украина)

Лучший комедийный сериал

  • "В лучшем мире"
  • "Барри"
  • "Дрянь"
  • "Жизнь матрешки"
  • "Шиттс Крик"
  • "Удивительная миссис Мейзел"

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

  • Энтони Андерсон, "Повзрослевшие"
  • Дон Чидл, "Черный понедельник"
  • Тед Дэнсон, "В лучшем мире"
  • Майкл Дуглас, "Метод Комински"
  • Билл Хейдер, "Барри"
  • Юджин Леви, "Шиттс Крик"

Лучшая женская роль в комедийном сериале

  • Кристина Эпплгейт, "Мертв для меня"
  • Рейчел Броснахэн, "Удивительная миссис Мейзел"
  • Джулия Луис-Дрейфус, "Вице-президент"
  • Наташа Лионн, "Жизнь матрешки"
  • Кэтрин О'Хара, "Шиттс Крик"
  • Фиби Уоллер-Бридж, "Дрянь"

Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале

  • Алан Аркин, "Метод Комински"
  • Энтони Кэрриган, "Барри"
  • Тони Хейл, "Вице-президент"
  • Стивен Рут, "Барри"
  • Тони Шэлуб, "Удивительная миссис Мейзел"
  • Генри Уинклер, "Барри"

Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале

  • Алекс Борштейн, "Удивительная миссис Мейзел"
  • Анна Кламски, "Вице-президент"
  • Оливия Колман, "Дрянь"
  • Сиан Клиффорд, "Дрянь"
  • Бетти Гилпин, "Блеск"
  • Сара Голдберг, "Барри"
  • Марин Хинкль, "Удивительная миссис Мейзел"
  • Кейт Маккиннон, "Субботним вечером в прямом эфире"

Номинанты на телепремию &quot;Эмми&quot;: назван сериал-рекордсмен

Кадр из сериала "Чернобыль" (HBO)

Лучший мини-сериал

  • "Чернобыль"
  • "Побег из тюрьмы Даннемора"
  • "Фосси/Вердон"
  • "Острые предметы"
  • "Когда они нас увидят"
  • Лучший телефильм
  • "Черное зеркало: Брандашмыг"
  • "Король Лир"
  • "Брексит"
  • "Дэдвуд"
  • "Мой ужин с Эрве"

Лучшая женская роль в мини-сериале/телефильме

  • Эми Адамс, "Острые предметы"
  • Патрисия Аркетт, "Побег из тюрьмы Даннемора"
  • Онжаню Эллис, "Когда они нас увидят"
  • Джои Кинг, "Притворство"
  • Ниси Нэш, "Когда они нас увидят"
  • Мишель Уильямс, "Фосси/Вердон"

Лучшая мужская роль в мини-сериале/телефильме

  • Махершала Али, "Настоящий детектив"
  • Бенисио Дель Торо, "Побег из тюрьмы Даннемора"
  • Ричард Харрис, "Чернобыль"
  • Сэм Рокуэлл, "Фосси/Вердон"
  • Джаррель Джером, "Когда они нас увидят"
  • Хью Грант, "Чрезвычайно английский скандал"

Напомним, ранее мы сообщали о том, какие были самые нелепые образы на Одесском кинофестивале.

А также рассказывали о том, что Джордж Мартин раскрыл секреты о продолжении сериала "Игра престолов".

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