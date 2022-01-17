Ноги не розгиналися роками: львівські хірурги зробили практично неможливу операцію чоловікові

У Львові хірурги провели унікальну операцію 57-річному чоловікові. У нього роками не розгиналися ноги й були зігнуті під кутом 90 градусів.

В 57-річного Ігоря проблема з ногами була кілька років. Через хворобу ноги зігнулися під кутом 90 градусів, і чоловік не міг стояти, а пересувався – навприсядки.

Він змушений був переїхати в село, в батьківську хату. Там він оселився на холодному горищі і йому довелося весь час підгинати ноги, оскільки приміщення було невисоким.

Хірурги 8-ої міської клінічної лікарні провели дві найскладніших операції, і після них Ігор зміг випрямити ноги.

"Він був самотнім, спав на горищі в холоді. Весь час був зігнутим, навіть коли спав, щоб зігрітися. Так він прожив дві зими, ноги перестали розгинатися. Я привіз його до Львова, і ми вирішили зробити йому операцію", - розповів брат Ігоря.

На консультації лікарі сказали братам, що доведеться різати сухожилля і нарощувати м'язи. Операція буде дуже важка і два місяці доведеться після неї лежати.

Від цієї операції Ігор відмовився, і брат почав шукати інших лікарів. Їм пощастило - професор, який робив подібні операції військовим із зони АТО, запропонував інший варіант.

"Він запропонував ноги вкоротити, щоб сухожилля і м'язи могли розгинатися. Я погодився", - додав Василь.

Але медикам довелося працювати не тільки з м'язами та сухожиллями, а й з кістками, оскільки ситуація виявилася більш складною. На обох ногах лікарі розрізали та фіксували імплантати в положенні, яке відповідає природному стану.

Фото: Ігор багато років не міг розігнути ноги, але львівські хірурги його врятували (перше територіальне медичне об'єднання міста Львова)

Першу операцію Ігорю провели ще до початку пандемії. Наступну потрібно було провести через кілька тижнів, але почався карантин і всі планові операції були скасовані. Все це затягнулося на півтора року. Але другу операцію зробили - зовсім недавно.

Все пройшло успішно. Ігор бігати ще не почав, але вперше зміг випрямити ноги та зробити пару кроків. Йому належить ще довга реабілітація, але він зможе ходити нормально.