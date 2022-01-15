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Дмитру Ярошу провели хірургічну операцію в Дніпрі і врятували руку

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Дніпро, Субота 15 січня 2022 09:25
Дмитру Ярошу провели хірургічну операцію в Дніпрі і врятували руку Фото: Дмитро Ярош (facebook.com/dyastrub)
Автор: Володимир Костирін

Дмитру Ярошу в лікарні Дніпра провели операцію на руці через стару рану, отриману на фронті на Донбасі в 2015 році, яка тепер стала серйозно турбувати, і виникла загроза втрати кінцівки. Хірурги вичистили гній, що утворився всередині, витягли пошкоджені титанові пластини та шурупи, і врятували руку командувача Української добровольчої армії, колишнього лідера "Правого сектора".

Про це Ярош розповів у своєму Facebook.

Операцію проводили в Дніпровській лікарні імені Мечникова, куди його вмовили знайомі медики звернутися для обстеження через ситуацію з рукою.

50-річний Ярош зізнався, що стара рана стала сильно даватися взнаки наприкінці 2021-го: "рука відмовилась функціонувати, почала нестерпно боліти та викликала високу температуру".

"Спочатку думав, що застудився, але потім виявилось, що все набагато банальніше: загноєння і всякі інші погані справ", - написав командувач УДА 14 січня.

Хірургічне втручання проводили якраз в період Новорічних і Різдвяних свят, і незважаючи на такий збіг обставин, медики миттєво вирішили всі операційні питання.

"4 години операції - і з мене дістали поламані та погнуті титанові пластини та купу саморізів (дещо лишили), відкачали стакан гною і ще щось добре зробили… До речі, як виявилося, українські кістки здатні гнути і ламати ізраїльський титан..."-розповів Ярош.

Він також додав, що руку лікарям вдалося врятувати, і не допустити сепсису, і тепер через пару тижнів він вже буде в строю.

Ярош тепло подякував усьому медперсоналу лікарні ім. Мечникова за високий професіоналізм.

"І йдеться не тільки про мене… У цій лікарні врятовані тисячі бійців, які отримали поранення під час російсько-української війни. Честь і слава українським медикам!" - йдеться в публікації.

Дмитру Ярошу провели хірургічну операцію в Дніпрі і врятували руку

Під час операції з руки Дмитра Яроша витягли пошкоджені титанові пластини і шурупи (фото: facebook.com/dyastrub)

У коментарях в мережі прості українці, а також волонтери та політики приєднуються до подяки лікарям і бажають Ярошу скоріше одужувати.

Дмитру Ярошу провели хірургічну операцію в Дніпрі і врятували рукуДмитру Ярошу провели хірургічну операцію в Дніпрі і врятували руку

Фото: скрін коментарів facebook.com/dyastrub)

Нагадаємо, в січні 2015 року Ярош був поранений в зоні антитерористичної операції на Донбасі осколком реактивного снаряда "Град". Тоді йому провели дві операції, а ще через пів року рука знову почала турбувати, стали вилазити спиці та гайки, тому довелося знову йти на операцію.

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Дніпро Дмитро Ярош
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