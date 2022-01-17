Ноги не разгибались годами: львовские хирурги сделали практически невозможную операцию мужчине

Во Львове хирурги провели уникальную операцию 57-летнему мужчине. У него годами не разгибались ноги и были согнуты под углом 90 градусов.

У 57-летнего Игоря проблема с ногами была несколько лет. Из-за болезни ноги согнулись под углом 90 градусов, и мужчина не мог стоять, а передвигался – вприсядку.

Он вынужден был переехать в село, в родительский дом. Там он поселился на холодном чердаке и ему пришлось все время подгибать ноги, так как помещение было невысоким.

Хирурги 8-ой городской клинической больницы провели две сложнейших операции, и после них Игорь смог выпрямить ноги.

"Он был одиноким, спал на чердаке в холоде. Все время был согнутым, даже когда спал, чтобы согреться. Так он прожил две зимы, ноги перестали разгибаться. Я привез его во Львов, и мы решили сделать ему операцию", - рассказал брат Игоря.

На консультации врачи сказали братьям, что придется резать сухожилия и наращивать мышцы. Операция будет очень тяжелая и два месяца придется после нее лежать.

От этой операции Игорь отказался, и брат начал искать других врачей. Им повезло – профессор, который делал подобные операции военным из зоны АТО, предложил другой вариант.

"Он предложил ноги укоротить, чтобы сухожилия и мышцы могли разгибаться. Я согласился", - добавил Василий.

Но медикам пришлось работать не только с мышцами и сухожилиями, а и с костями, так как ситуация оказалась более сложной. На обеих ногах врачи разрезали и фиксировали имплантаты в положении, которое соответствует естественному состоянию.

Фото: Игорь много лет не мог разогнуть ноги, но львовские хирурги его спасли (Первое территориальное медицинское объединение города Львова)

Первую операцию Игорю провели еще до начала пандемии. Следующую нужно было провести через несколько недель, но начался карантин и все плановые операции были отменены. Все это затянулось на полтора года. Но вторую операцию сделали – совсем недавно.

Все прошло успешно. Игорь бегать еще не начал, но впервые смог выпрямить ноги и сделать пару шагов. Ему предстоит еще долгая реабилитация, но он сможет ходить нормально.