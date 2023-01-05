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В Чернобыле снова зафиксировали редкого зверя, знакомого нам из сказок (фото)

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Чернобыль, Четверг 05 января 2023 10:52
В Чернобыле снова зафиксировали редкого зверя, знакомого нам из сказок (фото) Медведь в Чернобыле попал на камеры (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльском заповеднике вновь зафиксировали бурого медведя. К 17-му столетию ареал этого крупнейшего хищника охватывал всю лесную и лесостепную зоны нашей страны.

Зверь попал в объективы фотокамер, кадры показали на странице Facebook заповедника.

Почему медведь сейчас редко встречается?

В начале 20-го ст. медведь сохранился только в Карпатах. О появлении в зоне отчуждения ЧАЭС начали говорить в 2001-2002 годах. Однако признаков постоянного присутствия вида на территории тогда обнаружено не было.

В 2010 году ученые зафиксированы следы медведя на стволе сосны (идентифицированы квалифицированными зоологами).

В 2014-2016 годах сотрудники НГУ "Чернобыльский центр" с помощью фотоловушек получили достоверные свидетельства присутствия вида на этой территории.

Однако не было достоверной информации о статусе присутствия медведя.

После создания Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника сотрудники научного отдела присоединились к поиску медведя. Тогда и начался мониторинг этих крупных хищников.

В прошлом году зафиксировали медведя в южной части Заповедника. В этом году из-за оккупации и боевых действий исследования приостановились.

Но в начале лета работу офиса в Чернобыле возобновили и, учитывая требования безопасности и режима, продолжили научные исследования.

В Чернобыле снова зафиксировали редкого зверя, знакомого нам из сказок (фото)В Чернобыле снова зафиксировали редкого зверя, знакомого нам из сказок (фото)В Чернобыле снова зафиксировали редкого зверя, знакомого нам из сказок (фото)В заповеднике Чернобыля зафиксировали бурого медведя (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

И, как и в 2020-м, в 2022-м году в заповеднике вновь зафиксировали на заповедных территориях бурого медведя.

Напомним, что ранее в Чернобыле показали чижа с необычным окрасом.

Также мы рассказывали, почему у лосей в Чернобыле светятся глаза.

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