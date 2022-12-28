"Как из сказки": в Чернобыле показали чижа с необычным окрасом (фото)
В Чернобыльском заповеднике обитают множество животных и птиц, которые чувствуют себя здесь комфортно. В зоне отчуждения встречаются и редкие виды птиц.
Так, на странице заповедника в Facebook показали чижа редкого окраса - цвета канарейки.
Как выглядит нетипичный чиж
Чижа, нетипичного цвета канарейки, встретил украинский ученый в окрестностях села Оташев.
"Кормился он, как и его не столь яркие пестрые сородичи, в кроне ольхи: чижи любят семена лиственных и хвойных деревьев", - сказано в сообщении.
Отметим, что обычно эту мелкую птичку, которая меньше воробья, часто держат в клетках ради их пения.
На заповедных просторах даже такие необычные чижики могут петь свободно.
Смотрите на фото, как выглядит эта птица.
В Чернобыльском заповеднике обитает чиж (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)
Напомним, что в Украине эта птица гнездится в Карпатах и Крыму, во время осенних и весенних кочевок – на всей территории страны.
В комментариях украинцы отметили, как красива эта птица в заповеднике.
- Наче з казки!
- Не пташечка, а диво.
- Маленьке сонечко!
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