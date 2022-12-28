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"Как из сказки": в Чернобыле показали чижа с необычным окрасом (фото)

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Чернобыль, Среда 28 декабря 2022 10:02
"Как из сказки": в Чернобыле показали чижа с необычным окрасом (фото) В Чернобыле показали необычного чижа (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльском заповеднике обитают множество животных и птиц, которые чувствуют себя здесь комфортно. В зоне отчуждения встречаются и редкие виды птиц.

Так, на странице заповедника в Facebook показали чижа редкого окраса - цвета канарейки.

Как выглядит нетипичный чиж

Чижа, нетипичного цвета канарейки, встретил украинский ученый в окрестностях села Оташев.

"Кормился он, как и его не столь яркие пестрые сородичи, в кроне ольхи: чижи любят семена лиственных и хвойных деревьев", - сказано в сообщении.

Отметим, что обычно эту мелкую птичку, которая меньше воробья, часто держат в клетках ради их пения.

На заповедных просторах даже такие необычные чижики могут петь свободно.

Смотрите на фото, как выглядит эта птица.

&quot;Как из сказки&quot;: в Чернобыле показали чижа с необычным окрасом (фото)&quot;Как из сказки&quot;: в Чернобыле показали чижа с необычным окрасом (фото)&quot;Как из сказки&quot;: в Чернобыле показали чижа с необычным окрасом (фото)&quot;Как из сказки&quot;: в Чернобыле показали чижа с необычным окрасом (фото)В Чернобыльском заповеднике обитает чиж (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Напомним, что в Украине эта птица гнездится в Карпатах и ​​Крыму, во время осенних и весенних кочевок – на всей территории страны.

В комментариях украинцы отметили, как красива эта птица в заповеднике.

  • Наче з казки!
  • Не пташечка, а диво.
  • Маленьке сонечко!

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