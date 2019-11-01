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Пожежу на даху будинку в центрі Києва ліквідовано

Новини » Надзвичайні події     01.11.2019 - 02:22
Пожежу на даху будинку в центрі Києва ліквідовано
Фото: пожежа в центрі Києва (facebook.com/DSNSKyiv)

Жертв та постраждалих немає

Пожежу на даху житлового будинку в центрі Києва станом на 01:04 ночі 1 листопада лiквiдовано, у результаті інциденту жертв та постраждалих немає. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС України у м. Києві.

Зазначимо, пожежа виникла у четвер, 31 жовтня, о 2:12. у Шевченківському районі по вул. Пирогова, 2, на даху шестиповерхового житлового будинку.

"1 листопада о 00 год. 21 хв. пожежу локалізовано, 01 год. 04 хв. пожежу лiквiдовано на площi 100 кв. м", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Під час гасiння розiбрано близько 300 кв. м обгорiлих конструкцiй будинку.

"Жертв та постраждалих немає, на свіже повітря виведено 40 мешканців будинку", - також йдеться у повідомленні.

До гасіння було залучено 80 осіб особового складу та 22 одиниць техніки ДСНС.

Фото: пожежа в центрі Києва

Нагадаємо, у Києві в будинку за адресою вулиця Пирогова, 2 біля станції метро "Університет" ввечері 31 жовтня спалахнула пожежа, через що перекривали дорогу по вулиці Пирогова в районі метро "Університет".

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