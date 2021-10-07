Нобелівський лауреат з хімії працював у співавторстві з українськими вченими

Нобелівську премію 2021 з хімії отримали британсько-американський дослідник Девід В. Макміллан та його німецький колега Бенджамін Ліст, яким дісталася престижна нагорода "за розвиток асиметричного органокаталіза". Співавторами лауреата з Німеччини є українські науковці.
Про це йдеться в повідомленні Наукової бібліотеки ім. Максимовича КНУ Тараса Шевченка на сторінці в Facebook.
З Бенджаміном Листом працювали українці Олександр Олегович Григоренко - доктор хімічних наук, професор кафедри органічної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ігор Володимирович Комаров - директор Інституту високих технологій КНУ ім. Шевченка, а також колишній аспірант цього вишу Андрій Володимирович Тимцунік.
Вчені разом займалися дослідженням "каталітичне асиметричне α-бензилювання альдегідів" (The Catalytic Asymmetric α-Benzylation of Aldehydes), що вийшло у 2014-му.
Фото: скрін onlinelibrary.wiley.com
"Тримаємо руку на пульсі публікаційної активності представників Університету, з гордістю відзначаючи її високий професійний рівень та якісні колаборації!" - йдеться в повідомленні.
Лауреати Нобелівської премії з хімії в 2021 році Бенджамін Ліст і Девід В. Макміллан (фото: скрін twitter.com/NobelPrize)
Нагадаємо, раніше в Стокгольмі назвали лауреатів Нобелівської премії 2021 року з фізики, а також було оголошено лауреатів Нобелівської премії 2021 року з медицини.