НМТ 2023: что делать, если не удалось принять участие в тестировании

5 июня на Украине началась основная сессия НМТ. Однако могли возникнуть обстоятельства, из-за каких не удалось принять участие в тестировании. Однако не нужно ждать год, чтобы сдать экзамены, можно зарегистрироваться на дополнительную сессию.

О том, что делать, если не удалось поучаствовать в тестировании, читайте в материале дальше.

Не удалось принять участие в тестировании по уважительным причинам

Участники, не принявшие участия в основной сессии по уважительным причинам, имеют 3 рабочих дня, чтобы подать заявление о возможности пройти НМТ во время дополнительной сессии в региональный центр оценивания качества образования.

К этому же будущий абитуриент должен подать документ, где написаны причины непрохождения тестирования, чтобы получить допуск к участию в дополнительной сессии.

Если из-за определенных обстоятельств необходимо изменить место прохождения тестирования - это также следует отметить в заявлении о возможности пройти НМТ во время дополнительной сессии.

Необходимые документы можно подать в региональный центр оценивания качества образования, в три способа:

отправить по почте (учитывая день проведения НМТ и время, необходимое на доставку документов в региональный центр)

по электронной почте (датой отправки входного письма считается дата, зафиксированная в электронном ящике регионального центра)

лично заявителем или через уполномоченное им лицо, полномочия которого оформлены в соответствии с законодательством

Участвовали в НМТ, но не смогли завершить работу

Также подать документы для участия в дополнительных сессиях могут участники, которые принимали участие в основной сессии НМТ, но не смогли начать или завершить выполнение тестирования.

Среди таких причин:

резкое ухудшение состояния здоровья

возникновение во временном экзаменационном центре (ТЭЦ) обстоятельств, которые могли представлять угрозу жизни и здоровью участников тестирования

заблаговременное прекращение процедуры НМТ в определенной аудитории или в ТЭЦ из-за невозможности создания надлежащих условий для выполнения сертификационной работы

Такие участники должны подать заявление в соответствующий региональный центр в день проведения НМТ до момента выхода из временного экзаменационного центра (через ответственного за ТЭЦ) или в течение трех рабочих дней со дня проведения тестирования.

Решения о допуске к участию в дополнительной сессии таких участников принимает регламентная комиссия при региональном центре оценивания качества образования на основании записей, сделанных в документах ТЭЦ.

Рассмотрение документов, представленных участниками, регламентная комиссия осуществляет в течение трех рабочих дней с учетом дня их поступления.

Информацию о решении регламентной комиссии по допуску / недопуску к участию в дополнительных сессиях НМТ отмечают в персональном кабинете такого участника.

Когда дополнительная сессия

Напомним, что дополнительная сессия начинается 11-24 июля. Результаты по шкале 100-200 баллов будут размещены в личных кабинетах участников тестирования до 29 июля. Зарегистрироваться на дополнительную сессию можно до 12 июня.