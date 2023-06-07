НМТ 2023: що робити, якщо не вдалося взяти участь в тестуванні
5 червня в Україні розпочалася основна сесія НМТ. Однак могли виникнути обставини, через які не вдалося взяти участь в тестуванні. Проте не треба чекати рік, щоб скласти іспити, можна зареєструватися на додаткову сесію.
Про те, що робити, якщо не вдалося взяти участь в тестуванні, читайте в матеріалі далі.
Не вдалося взяти участь в тестуванні з поважних причин
Учасники, які не взяли участі в основній сесії з поважних причин, мають 3 робочі дні, щоб подати заяву щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткової сесії до регіонального центру оцінювання якості освіти.
До цього ж майбутній вступник має подати документ, де написані причини непроходження тестування, щоб отримати допуск до участі в додатковій сесії.
Якщо через певні обставини необхідно змінити місце проходження тестування - це також варто зазначити в заяві щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткової сесії.
Необхідні документи можна подати до регіонального центру оцінювання якості освіти, в три способи:
- відправити поштою (ураховуючи день проведення НМТ та час, необхідний на доставку документів до регіонального центру)
- електронною поштою (датою відправлення вхідного листа вважається дата, зафіксована в електронній скриньці регіонального центру)
- особисто заявником або через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства
Брали участь в НМТ, але не змогли завершити роботу
Також подати документи для участі в додаткових сесіях можуть ті учасники, які брали участь в основній сесії НМТ, але не змогли розпочати або завершити виконання тестування.
З-поміж таких причин:
- різке погіршення стану здоров’я
- виникнення в тимчасовому екзаменаційному центрі (ТЕЦ) обставин, що могли становити загрозу для життя та здоров’я учасників тестування
- завчасне припинення процедури НМТ в певній аудиторії або в ТЕЦ через неможливість створення належних умов для виконання сертифікаційної роботи
Такі учасники мають подати заяву до відповідного регіонального центру в день проведення НМТ до моменту виходу з тимчасового екзаменаційного центру (через відповідального за ТЕЦ) або протягом трьох робочих днів з дня проведення тестування.
Рішення про допуск до участі в додатковій сесії таких учасників приймає регламентна комісія при регіональному центрі оцінювання якості освіти на підставі записів, зроблених у документах ТЕЦ.
Розгляд документів, поданих учасниками, регламентна комісія здійснює протягом трьох робочих днів з урахуванням дня їх надходження.
Інформацію про рішення регламентної комісії щодо допуску / недопуску до участі в додаткових сесіях НМТ зазначають у персональному кабінеті такого учасника.
Коли додаткова сесія
Нагадаємо, що додаткова сесія розпочинається 11-24 липня. Результати за шкалою 100-200 балів будуть розміщені в особистих кабінетах учасників тестування до 29 липня. Зареєструватися на додаткову сесію можна до 12 червня.
Раніше ми писали про те, які правила мають знати всі учасники НМТ під час проходження тестування.
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