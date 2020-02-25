Низькі зарплати і погана медицина: стало відомо про нові біди Криму

Анексований Крим страждає від високих цін, низьких зарплат, поганої медицини та інших бід
Крим після російської анексії став жити набагато гірше. Про це розповів блогер з РФ, який побував на півострові в 2020 році.
Зокрема, петербуржець Ілля нещодавно перерахував всі мінуси життя в Криму, серед яких виділив низькі зарплати, поганий сервіс, незадовільний рівень медицини і багато іншого.
Першим пунктом блогер поставив саме дуже маленькі зарплати жителів Криму. Як наслідок цього - у людей низька платоспроможність. При цьому, багато продуктів та побутова техніка коштують дуже дорого, а якість товарів сильно кульгає. А великі мережеві магазини на півострів не заходять через санкції.
Також відзначив Ілля огидний рівень сервісу: люди грубіянять і працюють абияк.
Крім того, кримчани постійно скаржаться на низький рівень медицини. З ліками на півострові, каже блогер, теж великі проблеми.
В числі інших проблем, з якими зіткнувся Крим і місцеві жителі після анексії, росіянин виділяє такі:
Також Ілля каже, що в Криму при російських "владі" корупція стала "дикою і нестримною".
"Цей прекрасний півострів розкрадають усі, кому не лінь", - зазначив блогер-мандрівник.
А ось серед плюсів Криму Ілля виділив лише один - "чудовий, чарівний, прекрасний клімат".
Нагадаємо, що нещодавно BlaBlaCar перестав працювати в Криму через санкції проти Росії.