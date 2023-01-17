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Нежный и невероятно вкусный домашний зефир: вы точно забудете о покупном!

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Вторник 17 января 2023 17:02
Нежный и невероятно вкусный домашний зефир: вы точно забудете о покупном! Как сделать вкусный домашний зефир (фото: facebook.com)
Автор: Анна Шиканова

Приготовить вкусный, нежный и воздушный зефир можно самостоятельно. Вам понадобится совсем немного времени и ингредиентов.

Как сделать домашний зефир дома самостоятельно, рассказали в La Torta на странице в Facebook.

Ингредиенты:

  • Пюре малины (клубники или других ягод) - 130 мл
  • Вода - 40 мл
  • Агар-агар - 6 г
  • Сахар - 130 г
  • Сироп глюкозы - 30 г

Для меренги:

  • Белок - 40 г
  • Сахар - 50 г

Способ приготовления:

Фруктовое пюре налейте в сотейник, добавьте воду, сахар, сироп глюкозы и агар-агар. Поставьте на огонь и варите до тех пор, пока не появятся пузыри. Постоянно помешивайте. Потом прокипятите.

Для меренги взбейте белок с сахаром до белой густой пены. Готовый сироп наливайте постепенно в меренгу, а потом тщательно еще раз взбейте. Готовую смесь сложите в кондитерский мешок с насадкой "звезда".

Застелите противень пергаментной бумагой и аккуратно из кондитерского мешка выдавливайте массу в форме зефира. Дайте немного постоять. Потом можно соединить две половинки между собой и немного нажать, чтобы они соединились.

Посыпать готовый зефир можно сахарной пудрой - по вкусу. Для приготовления зефира можно использовать любые фрукты - но в виде пюре. Для яблочного зефира пюре можно сделать из свежих яблок.

Еще одним рецептом домашнего зефира поделилась кулинарка Лилия Цвит:

Кстати, ранее мы писали о том, сколько сахара можно давать детям.

А еще рассказывали о том, как сделать мраморное шоколадное печенье, которое так любят дети.

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