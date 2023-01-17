Нежный и невероятно вкусный домашний зефир: вы точно забудете о покупном!

Приготовить вкусный, нежный и воздушный зефир можно самостоятельно. Вам понадобится совсем немного времени и ингредиентов.

Как сделать домашний зефир дома самостоятельно, рассказали в La Torta на странице в Facebook.

Ингредиенты:

Пюре малины (клубники или других ягод) - 130 мл

Вода - 40 мл

Агар-агар - 6 г

Сахар - 130 г

Сироп глюкозы - 30 г

Для меренги:

Белок - 40 г

Сахар - 50 г

Способ приготовления:

Фруктовое пюре налейте в сотейник, добавьте воду, сахар, сироп глюкозы и агар-агар. Поставьте на огонь и варите до тех пор, пока не появятся пузыри. Постоянно помешивайте. Потом прокипятите.

Для меренги взбейте белок с сахаром до белой густой пены. Готовый сироп наливайте постепенно в меренгу, а потом тщательно еще раз взбейте. Готовую смесь сложите в кондитерский мешок с насадкой "звезда".

Застелите противень пергаментной бумагой и аккуратно из кондитерского мешка выдавливайте массу в форме зефира. Дайте немного постоять. Потом можно соединить две половинки между собой и немного нажать, чтобы они соединились.

Посыпать готовый зефир можно сахарной пудрой - по вкусу. Для приготовления зефира можно использовать любые фрукты - но в виде пюре. Для яблочного зефира пюре можно сделать из свежих яблок.

Еще одним рецептом домашнего зефира поделилась кулинарка Лилия Цвит: