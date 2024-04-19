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Нежный маникюр на каждый день: трендовые дизайны, которые сделают вас самой красивой

Пятница 19 апреля 2024 19:01
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Нежный маникюр на каждый день: трендовые дизайны, которые сделают вас самой красивой Нежный маникюр на коротких ногтях (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Весной многим женщинам хочется добавить к образу нежности, в этом помогает стильный и актуальный маникюр. В этом сезоне в трендах цветочные мотивы, которые сделают вас самыми красивыми и модными.

Какой маникюр подойдет женщинам всех возрастов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: сайт Gazeta.pl, Instagram-страница нейл-блогерши Bryony Howell.

Трендовый маникюр этой весны

Так, когда речь идет о нежных и весенних дизайнах, многие сразу думают о френче или просто молочной базе. На самом же деле существует немало вариантов, которые придадут вашему образу эффектности, но при этом не будут слишком яркими.

Попробуйте нарисовать цветы на нюдовой базе. Подбирайте цвета так, чтобы они мягко дополняли друг друга. Отличный пример - сочетание фиолетового, белого и сиреневого оттенков на полупрозрачном покрытии.

Нежный маникюр на каждый день: трендовые дизайны, которые сделают вас самой красивой

Нежный цветочный маникюр (фото: instagram.com/gelsbybry)

К тому же вы можете экспериментировать с рисунками. Несколько пальцев можно оставить "классическими", с тем же френчем. А на других рисуйте цветы. Плюс таких дизайнов в том, что они современны и просты - такие узоры способен сделать каждый.

Нежный маникюр на каждый день: трендовые дизайны, которые сделают вас самой красивойНежный маникюр на каждый день: трендовые дизайны, которые сделают вас самой красивойНежный маникюр на каждый день: трендовые дизайны, которые сделают вас самой красивой

Идеи маникюра (фото: instagram.com/gelsbybry)

Этот стиль понравится всем. Минималисты смогут выбирать сдержанные и одноцветные рисунки, а фанаты яркого маникюра смогут "отыграться", ведь сочетаний оттенков и цветочных вариантов множество.

Нежный маникюр на каждый день: трендовые дизайны, которые сделают вас самой красивой

Весенний маникюр (фото: instagram.com/gelsbybry)

Напомним, ранее мы уже рассказывали, как сохранить блонд и не потерять красоту волос.

Кроме того, недавно стало известно, что произойдет с человеком, если он будет пить молоко каждый день.

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