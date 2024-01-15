Быстро и дешево: рецепт вкусного пирога, который никогда не надоест
Вкусный пирог можно легко приготовить без всяких усилий. Важно, что тесто для него не нуждается в расстаивании и вымешивании. А начинку можно выбрать любую.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу кулинарной блогерши Виктории с ником "live_and_cooking".
Что понадобится
Такие пироги называют заливными и особых сложностей с их приготовлением нет.
Для приготовления пирога понадобятся следующие ингредиенты:
- сметана - 220 г
- мука - 200 г
- сахар -1 ч.л
- соль - 5 г
- яйца куриные - 2 шт.
- масло - 40 мл
- шпинат - 300 г
- вареные яйца - 3 шт.
- жареный лук - 50 г
- твердый сыр - 200 г
Легкий способ приготовления
Важно позаботиться о том, чтобы сметана была комнатной температуры. Так он быстро вступит в реакцию с содой, которая поможет тесту подняться.
К яйцам добавьте соль, сахар и сметану. Все тщательно перемешайте и добавьте соду.
Всыпьте муку и снова перемешайте. Если тесто будет густым, добавьте 2-3 ст.л воды и растительного масла.
Форму застелите пергаментом, тесто визуально разделите на две части и вылейте одну часть в форму.
Заранее поджарьте лук, натрите творог и сварите яйца для начинки. Однако можно легко заменить эти ингредиенты теми, которые вам больше нравятся.
Затем все выложите в форму и вылейте остальное тесто.
Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 35-40 минут.
Рецепт приготовления пирога (скриншот).
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