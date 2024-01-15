Быстро и дешево: рецепт вкусного пирога, который никогда не надоест

Вкусный пирог можно легко приготовить без всяких усилий. Важно, что тесто для него не нуждается в расстаивании и вымешивании. А начинку можно выбрать любую.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok -страницу кулинарной блогерши Виктории с ником "live_and_cooking".

Что понадобится

Такие пироги называют заливными и особых сложностей с их приготовлением нет.

Для приготовления пирога понадобятся следующие ингредиенты:

сметана - 220 г

мука - 200 г

сахар -1 ч.л

соль - 5 г

яйца куриные - 2 шт.

масло - 40 мл

шпинат - 300 г

вареные яйца - 3 шт.

жареный лук - 50 г

твердый сыр - 200 г

Легкий способ приготовления

Важно позаботиться о том, чтобы сметана была комнатной температуры. Так он быстро вступит в реакцию с содой, которая поможет тесту подняться.

К яйцам добавьте соль, сахар и сметану. Все тщательно перемешайте и добавьте соду.

Всыпьте муку и снова перемешайте. Если тесто будет густым, добавьте 2-3 ст.л воды и растительного масла.

Форму застелите пергаментом, тесто визуально разделите на две части и вылейте одну часть в форму.

Заранее поджарьте лук, натрите творог и сварите яйца для начинки. Однако можно легко заменить эти ингредиенты теми, которые вам больше нравятся.

Затем все выложите в форму и вылейте остальное тесто.

Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 35-40 минут.

Рецепт приготовления пирога (скриншот).