"Ножка стоит, как квартира". Николас Карма узнал стоимость "лука" ветерана Руси Данилкиной

Блогер подошел к защитнице на одной из львовских улиц, чтобы узнать о ее стиле. Руслана поделилась, что высокие черные сапоги приобрела за 2300 гривен, белые гольфы - за 200 гривен в онлайн-магазине на платформе Instagram.

За пальто черного цвета бренда Vovk она заплатила 3750 гривен, а свитер серого цвета от Staff обошелся ей в 1000 гривен.

"Все мои невероятные образы дополняет невероятно красивый и дорогой гаджет. Ножка стоит где-то как квартира. Но украсть и продать ее невозможно", - поделилась Руся.

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Ветеран, который сопровождал девушку, сказал, что протез его рук оценивается примерно в 50000 евро.

"Руки у меня не мерзнут", - пошутил он.

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Николас Карма признался, что не всегда знает, как правильно реагировать на подобный черный юмор. Однако ветераны заверили его, что, когда военные так шутят, это означает, что смеяться не только можно, но и стоит.

"На мне бренд ветеранских трусов, но я вам показывать не буду, поверьте на слово. Называется Cavalier, 350 гривен. Кроссовки - цена около пяти тысяч, вышиваночка стоит примерно четыре тысячи", - рассказал боец.

Напомним, Руслана Данилкина ушла на фронт в возрасте 18 лет. Во время выполнения задания попала под обстрел и потеряла ногу.

С 2023 года девушка работает в центре Superhumans во Львове, занимается реабилитацией украинцев, которые потеряли конечности в результате войны, а также ведет собственный блог о жизни с протезом.