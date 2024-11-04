"Ниже дна". Звезда "Х-Фактора" прошелся по творчеству Поляковой

Так, по мнению Артема, музыка Поляковой бессознательна. Глубокого содержания во всех песнях певицы, говорит рэппер, он не видит.

В частности, речь зашла о хите Оли "Шлепки", который она во время полномасштабной войны перевела на украинский.

В тексте песни исполнительницы теперь речь не о том, что она убегала без оглядки от мужчины. Теперь бегут, "шлепая пятками", российские оккупанты. И бегут они из нашей земли.

Тем не менее, Лоик назвал и этот текст "низкопробным".

"Это ниже дна. Это сказано настолько просто, что и даже нет смысла его разбирать, как ты разбираешь, и искать в этом озере какую-нибудь рыбу. Рыбы нет", - сказал Артем.

Впрочем, рэпер уверен: если Полякова заинтересуется его музыкой и захочет сделать с ним песню, она станет сознательнее, как и ее песни.

Кто такой Артем Лоик

Украинский рэпер получил известность благодаря участию в шоу Х-Фактор и "Україна має талант-3". Артем дошел до финала и занял второе место.

Известно, что Лоик сотрудничал с российским продюсером Григорием Лепсом. Однако после российского вторжения Артем отрекся от всего российского и начал заниматься волонтерством.

Артём Лоик (фото: instagram.com/artemloik)

Сейчас Артем пишет и исполняет хиты о войне и боли украинского народа. Также он часто выступает на благотворительных концертах, деньги с которых перечисляет на нужды армии.

В августе 2024 года появилась информация, что Артем Лоик вступил в ряды Национальной Гвардии Украины. Об этом стало известно из сообщения на facebook-странице 50 полка имени полковника Семена Высочана НГУ. Украину защищает и отец рэпера, которого он называет "лучшим папой в мире".

Артём Лоик (фото: instagram.com/artemloik)