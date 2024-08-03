Кому строго запрещено есть маринованные огурцы

Маринованные огурцы - одна из самых популярных консерваций украинской кухни. Они вкусны и полезны, благотворно влияют на пищеварительную систему. Они могут облегчить симптомы пищевой непереносимости, регулировать ритм стула, поддерживать иммунитет организма. Исследования показывают, что употребление маринованных овощей может снизить уровень глюкозы в крови.

Кому нельзя есть маринованные огурцы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.

Маринованные огурцы – полезные свойства

Маринованные огурцы являются низкокалорийным продуктом, в 100 г содержится всего 11 ккал. Они также являются хорошим источником пищевых волокон и витамина С, который, являясь сильным антиоксидантом, защищает клетки и ткани от вредного воздействия свободных радикалов кислорода.

Консервированные таким образом огурцы могут служить естественным пробиотиком, то есть продуктом, благотворно влияющим на микрофлору кишечника.

Чем полезно регулярное употребление маринованных овощей?

К важнейшим относятся:

усиленное всасывание витаминов и минералов в кишечнике,

усиление размножения полезной микрофлоры кишечника,

улучшение процесса пищеварения и предотвращение запоров,

снижение уровня холестерина в крови,

поддержание иммунитета организма.

Также подмечено, что регулярное употребление может облегчить симптомы пищевой непереносимости, включая непереносимость лактозы. Уменьшаются неприятные боли и спазмы в животе, метеоризм и диарея после употребления молочных продуктов.

Этим людям следует избегать употребления маринованных огурцов

Общеизвестно, что соленые огурцы полезны и благотворно влияют на организм. К сожалению, не каждый может безопасно употреблять в пищу большое количество этих продуктов.

Непереносимость гистамина

Гистамин - это природный гормон, который содержится в организме человека и отвечает за ряд важных реакций. К сожалению, он также вызывает аллергические реакции, включая крапивницу, зуд и покраснение кожи. Гистамин присутствует и в пищевых продуктах, больше всего его содержится в капусте и соленых огурцах, шпинате, красном вине и шампанском. Поэтому употребление маринованных огурцов у людей с непереносимостью гистамина может вызвать внезапные спазмы в животе, диарею и поражение кожи.

Нарушение свертывания крови

Соленые огурцы являются богатым источником витамина К, участвующего в процессе свертывания крови. При проблемах со сгустками крови используются лекарства, уменьшающие образование тромбов. Поэтому людям, страдающим тромбозом, следует избегать чрезмерного употребления маринованных огурцов, поскольку они могут ослабить антикоагулянтное действие лекарства.

Гипертония

Соленые огурцы содержат значительное количество соли, которая как источник натрия негативно влияет на людей с гипертонией. Один маринованный огурец во время обеда не вызовет резкого повышения АД, но их употребление может отрицательно сказаться на здоровье пациента. Поэтому если вы страдаете гипертонией, следует придерживаться диеты с низким содержанием натрия и внимательно следить за количеством употребляемых маринованных продуктов.

Язвенная болезнь желудка

При язве желудка и двенадцатиперстной кишки следует избегать чрезмерного употребления маринованных продуктов. Потому что соль химически раздражает слизистую желудка, что усиливает секрецию соляной кислоты. Увеличение пищеварительного сока может усугубить такие симптомы, как боль в животе и спазмы, а также увеличить риск разрыва язвы.

Гастроэзофагеальный рефлюкс

Чрезмерное употребление маринованных огурцов может усилить заброс пищи в пищевод. Такие овощи обладают кислой реакцией, что дополнительно повышает кислотность в желудке и раздражает его слизистую. Однако не все люди чувствуют себя плохо после употребления маринованных огурцов, поэтому употребление их – дело индивидуальное. Врачи рекомендуют полностью отказаться от соленых огурцов при эрозии пищевода.