Не на нити и не в печи. Назван самый лучший способ сушить грибы

Как лучше сушить грибы

Традиционные методы сушки грибов часто предполагают использование духовки, сушилки или веревок, но есть более простой и не менее эффективный способ, который позволит вам наслаждаться ароматом грибов еще долгие месяцы.

Оказывается, сушить грибы можно с помощью обыкновенного холодильника. Это идеальная альтернатива для тех, у кого нет традиционного сушильного оборудования или просто ограниченное пространство.

Процесс не только прост, но и гарантирует, что грибы дольше сохраняют свой природный аромат и вкус.

Как сушить грибы в холодильнике

Сначала необходимо тщательно почистить грибы, желательно с помощью влажной ткани или мягкой щетки. Затем грибы нужно нарезать ломтиками толщиной примерно 0,5 см.

Чтобы засушить грибы в холодильнике, подготовьте полку, желательно на верхнем уровне, где циркуляция воздуха наиболее эффективна. Застелите полку бумагой для выпечки и разложите на ней грибы так, чтобы между кусочками было определенное расстояние.

Чтобы уменьшить влажность в холодильнике и предотвратить плесень, можно использовать поглотитель влаги - как магазинный, так и самодельный. После этого потребуется только терпение, поскольку процесс сушки может занять несколько дней.

Когда грибы засушатся до желаемого результата, разложите их по герметичным контейнерам и храните в темном и сухом месте.

Однако следует помнить, что не все виды грибов можно засушить. Как отмечают, идеальные виды для засушивания - подосиновики и боровики.

Избегайте сушки грибов с высоким содержанием жидкости, таких как маслята или лисички, поскольку в этом случае риск появления плесени выше. Грибы с оборками под шляпкой также лучше готовить сразу, чем сушить.