В помощь грибникам: 7 способов почистить маслят за считанные минуты

Маслята прекрасно сочетаются в мясных блюдах, супах и пирогах. Но перед приготовлением рекомендуют почистить маслята, сняв с гриба шкурку.

РБК-Украина (проект Styler) собрало способы о том, как быстро почистить маслята.

Зачем чистят маслята

Мнения по снятию пленки с маслят перед термической обработкой отличаются. Многие считают это необходимым этапом приготовления грибов, а некоторые ограничиваются тщательным мытьем грибов. Однако чистить маслята советуют по следующим причинам:

очищенные грибы имеют более нежную текстуру и вкус

мокрая от воды грибная пленка становится похожей на слизь

шкурка может собирать токсичные вещества из воздуха

после термической обработки шкурка может стать горькой

при консервации шкурка окрашивает рассол в темный цвет

снятие шкурки помогает убедиться в виде гриба

Впрочем, если маслята будут засушиваться, снимать шкурку необязательно. Подготовку к очистке начинают уже в лесу - с помощью кисточки сметают с ножки и шапочки хвойные иглы, песок и травинки.

Также считается, что снимать шкурку с маслят, собранных в сухую погоду, значительно легче. А вот урожай грибов в дождливую погоду нужно подсушить дома, иначе шкурка будет расползаться.

Как чистить маслята от шкурки

Существует несколько способов почистить маслята, так что каждый грибник выбирает самый удобный. Очищенные маслята необходимо сразу начать готовить.

Как чистить маслята от шкурки (скриншот / YouTube)

Бланшировать грибы

Бланширование маслят подобно бланшированию овощей. Для этого способа нужно вскипятить воду и погрузить грибы в кипяток на полминуты. Высокая температура расслаивает маслята, в результате чего шкурка шляпки лопается и ее можно легко убрать салфеткой.

Но важно не передержать маслята в кипятке, иначе они потеряют упругость и во время приготовления могут превратиться в кашу.

Окунуть маслята в воду разной температуры

Еще один способ снять пленку с маслят - устроить им так называемое "экстремальное купание". Сначала маслят погружают в кипяток на несколько минут, что приводит к размягчению грибов.

Затем грибы промывают холодной водой. Перепад температур ускоряет отслаивание шкурки маслят.

Снять шкурку маслят ножом

Почистить маслята от шкурки ножом - наиболее распространенный способ. Для этого шкурку масленка подцепляют с края шляпки и стягивают с гриба.

Однако такая обработка может быть достаточно продолжительной для новичков.

Снять шкурку гриба марлей

Благодаря переплетению нитей, марля - один из способов быстро почистить маслята от шкурки. Кусок марли нужно плотно прижать к шляпке гриба, чтобы она врезалась в шкурку.

Край плёнки необходимо подцепить, чтобы облегчить отслаивание от основной части гриба. После этого достаточно потянуть за край марли, чтобы снять шкурку.

Обработать маслята паром

Обработка паром похожа на бланширование. Однако в этом случае грибы насыпают в дуршлаг и ставят над кастрюлей с кипятком.

Через полминуты шкурка грибов начинает отслаиваться. Тогда ее убирают салфеткой.

Смазать шляпки грибов растительным маслом

Как ни странно, масло делает поверхность маслят менее липкой, что помогает снять шкурку без повреждений гриба.

Для этого всего лишь нужно смазать нож и грибы растительным маслом, а затем подцепить шкурку с края шляпки.

Снять шкурку маслят губкой

Обычная кухонная губка позволяет быстро и безопасно снять шкурку маслят. Чтобы почистить грибы этим методом, нужно протереть шляпки маслят чистой сухой губкой круговыми движениями. Через несколько минут шкурка слезет, и чистый гриб можно промыть в прохладной воде.