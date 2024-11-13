Почему сушеные грибы плесневеют? Это все из-за одной распространенной ошибки

Сушка грибов - один из самых простых способов их консервации. В таком виде они могут сохраняться до 2-3 лет. Однако иногда на хороших экземплярах быстро начинает появляться плесень. Обычно "виновата" одна ошибка, которую неопытные грибники совершают довольно часто.

О том, что не следует делать, чтобы грибы не плесневели при сушке, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на польское издание Onet .

Как правильно подготовить грибы к сушке

Засушить грибы - самый простой способ сделать заготовку этих даров осенью. Это не сложно, но требует определенных знаний и соблюдения нескольких основных правил. Иначе грибы могут начать плесень.

Перед тем как сушить грибы, их следует осмотреть, почистить и, возможно, порезать на ломтики. Поврежденные или червивые экземпляры непригодны - лучше избавиться от них сразу, поскольку они могут нанести большой вред, испортив весь урожай.

Также важно не замачивать образцы для сушки. В идеале их даже не следует промывать. Избавиться от загрязнения можно с помощью щетки или воспользоваться лайфхаком для очистки грибов с помощью муки.

Для этого грибы присыпают мукой, перемешивают, затем промывают холодной водой. Как отмечают, способ работает также эффективно, как и замачивание в воде с солью, а риск того, что впоследствии появится плесень, значительно меньше.

Почему плесневеют грибы при сушке

Сушеные грибы плесневеют по двум причинам: неправильная подготовка к засушиванию и неправильное хранение.

Даже самые красивые, здоровые экземпляры могут заплесневеть, если их держать во влажном помещении или рядом с влажными или скоропортящимися продуктами.

Также не следует помещать грибы в герметичные контейнеры - это приведет к образованию конденсата и, наконец, плесени.

Убедитесь, что грибы находятся в сухом и хорошо проветриваемом месте. Бумажные пакеты - оптимальный вариант для хранения сушеных грибов. Закрывающиеся пакеты - ужасный выбор, а закручивающиеся банки не намного лучше из-за отсутствия циркуляции воздуха.

Хранение сушеных грибов на кухне кажется идеальным решением. Это удобно и практично, но это может повредить засушенной заготовке. В результате постоянного приготовления пищи, на кухне может повыситься уровень влажности.

Кроме этого, на кухне обычно достаточно тепло. Такие условия также способствуют образованию плесени. Поэтому лучше найти для засушенных грибов чистое и сухое место с хорошей циркуляцией воздуха, защищенное от солнечных лучей.