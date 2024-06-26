Полезно, легко и вкусно: 5 рецептов летних салатов с мясом и морепродуктами
Летняя жара вряд ли способствует желанию готовить. К тому же, овощи и зелень, базовый ингредиент салатов, полезны для организма благодаря содержанию влаги и витаминов. А разнообразить вкус салатов можно сыром, мясом и морепродуктами.
О том, какие салаты можно приготовить с мясом, рыбой и морепродуктами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Салат с говядиной в азиатском стиле
Салат с говядиной в азиатском стиле (фото: Freepik)
Для того чтобы приготовить салат с говядиной, нужны следующие продукты:
- свежий сок лайма - 3 ст. л.;
- рыбный соус - 3 ст. л.;
- сахар - 3 ст. л.;
- соевый соус - 2 ч. л.;
- цедра лайма - 1 ст. л.;
- перец чили - 0,5 шт.;
- растительное масло - 2 ст. л.;
- салат Ромен - 400-500 г;
- говяжья вырезка - 450 г;
- лук красный (небольшой) - 1 шт.;
- базилик - 100 г;
- кинза - 100 г;
- мята - 100 г;
- красный перец - 0,5 шт.;
- помидоры - 2 шт.;
- соль - по вкусу;
- перец - по вкусу.
Как готовить салат с говядиной
Промойте и измельчите перец чили и красный перец. Для заправки смешайте в небольшой баночке сок и цедру лайма, рыбный и соевый соусы, сахар, растительное масло, перец чили, и взболтайте до полного смешивания. Отставьте заправку как минимум на 30 минут.
Очистьте и нарежьте кружочками лук. Помойте салат, базилик, кинзу, мяту и помидоры. Овощи разрежьте на четвертинки, а зелень измельчите. Натрите говядину растительным маслом, посолите и поперчите по вкусу.
Разогрейте сковороду и обжарьте говядину до готовности по вашему вкусу. Для средней прожарки достаточно примерно 2-3 минут обжаривания с каждой стороны, в зависимости от толщины куска мяса. После этого нарежьте мясо тонкими полосками.
Смешайте в салатнике листья салата, зелень, красный лук и красный перец, тщательно перемешайте.
Заправьте зелень примерно 1/3 заправки и разложите блюдо на порционные тарелки. Сверху выложите нарезанную говядину и помидоры. Остальные заправки равномерно вылейте на каждую порцию.
Летний салат с фарро
Летний салат из фарро (фото: Freepik)
Для того чтобы приготовить этот полезный салат с крупой фарро (или, как ее еще называют, с полбой), потребуются эти продукты:
- крупа фарро - 2 стакана;
- красный лук (средний) - 1 шт.;
- чеснок - 1 зубчик;
- свежая петрушка - горсть;
- соль - 0,5 ч. л.;
- моцарелла - 250 г;
- оливки без косточек - 2 ч. л.;
- коктейльные помидоры - 470 г;
- базилик - 1 ст. л.;
- растительное масло - 1 стакан;
- красный винный уксус - 1 ст. л.;
- мед - 2 ч. л.;
- бальзамический уксус - 1 ч. л.;
- перец - щепотка.
Как готовить салат с полбой
Предварительно промойте и просушите зелень. Очистьте и нарежьте лук на большие куски, чеснок очистьте и разрежьте пополам. Оливки и моцареллу размельчите, а помидоры нарежьте на четвертинки.
Насыпьте фарро в кастрюлю, добавьте половину луковицы, чеснок, горсть петрушки и соль, влейте около 1,5 стакана воды. Доведите до кипения, накройте крышкой, убавьте огонь и варите в течение 10 минут.
Затем выключите конфорку и дайте крупе настояться под крышкой еще 5 минут. После этого выбросьте лук, чеснок и большие куски петрушки.
Выложите фарро на противень с бортиком и дайте полностью остыть - не пропускайте этот шаг, иначе моцарелла расплавится в горячем салате.
Чтобы приготовить заправку, вместе сбейте масло, уксус и мед. Половину оставшегося лука нужно мелко нарезать и пересыпать в глубокую миску.
Добавьте охлажденное фарро, моцареллу, оливки, помидоры, петрушку и базилик. Полейте ингредиенты заправкой, посолите, поперчите и тщательно перемешайте.
Салат с запеченными овощами и фетой
Салат с запеченными овощами и фетой (иллюстративное фото: Freepik)
Для приготовления этого легкого салата требуются следующие ингредиенты:
- растительное масло - 3 ст. л.;
- баклажан - 1 шт.;
- болгарские перцы - 2 шт.;
- красный лук - 1 шт.;
- кабачки - 2 шт.;
- чеснок - 4 зубчика;
- чабрец - 3 веточки;
- помидоры черри - 200 г;
- фета или брынза - 50 г;
- лимонная цедра - из 1 лимона;
- листья базилика - горсть.
Как готовить салат с запеченными овощами и фетой
Помойте и нарежьте кусочками баклажан, кабачки и перцы. Лук очистьте и нарежьте соломкой, а чеснок очистьте и раздавите.
Помидоры достаточно промыть - они маленькие, так что разрезать их не надо. Зелень промойте и уберите влагу бумажным полотенцем. Фету нарежьте маленькими кубиками или раскрошите.
Разогрейте духовку до 200 градусов. Смешайте масло с баклажанами, перцем, красным луком, кабачками, чесноком и тимьяном в миске с солью и перцем.
Переложите смесь в большую форму для запекания и запекайте в течение 30 минут. После этого добавьте помидоры и верните в духовку на 10 минут.
Переложите овощи в миску, уберите чабрец, посыпьте базиликом, лимонной цедрой и фетой.
Салат из копченой скумбрии и картофеля
Салат из копченой скумбрии и картофеля (коллаж: РБК-Украина)
Чтобы приготовить салат с картофелем и скумбрией, нужны эти продукты:
- сливочный крем (или сметана) - 5 ст. л.;
- харисса - 1 ст. л.;
- лимонный сок - из 1 лимона;
- картофель - 4-5 шт.;
- помидоры (большие) - 3 шт.;
- красный лук - 1 шт.;
- копченая скумбрия - 300 г;
- листья рукколы - 2-3 горсти.
Как готовить салат с копченой скумбрией и картофелем
Картошку промойте и отварите "в мундире", не снимая кожицу. Помидоры помойте и нарежьте кубиками, удалив семена. Очистьте лук, нарежьте его кубиками.
Скумбрию нарежьте на маленькие кусочки любой формы. Руколлу промойте, уберите лишнюю влагу.
Снимите с охлажденного картофеля кожуру, нарежьте его кубиками. Смешайте в глубокой миске сливочный крем, хариссу и лимонный сок.
В отдельной миске смешайте вместе картофель, помидоры и лук, затем влейте заправку - и перемешайте салат. Посыпьте нарезанной кусочками скумбрию и рукколой.
Салат с креветками и пшеницей
Салат с креветками и крупой (иллюстративное фото: Freepik)
Для того чтобы приготовить этот необычный и вкусный салат, нужны следующие продукты:
- сок лайма - из 3 шт.;
- красный перец чили - 1 шт.;
- кунжутное масло - 2 ст. л.;
- креветки - 150 г;
- пшеница (или хлопья или другая крупа) - 250 г;
- авокадо - 1 шт.;
- редиски - 6 шт.;
- манго - 100 г;
- лук - 3 шт.;
- кунжут - щепотка.
Как готовить салат с креветками и крупой
Промойте перец чили, удалите из него семена и мелко нашинкуйте. Очистьте авокадо от косточки и нарежьте кубиками.
Помойте редиски, очистьте лук - и нарежьте все ломтиками. Манго очистьте и нарежьте кубиками такого же размера, что и авокадо.
Отварите креветки в подсоленной воде. После этого в миске смешайте сок лайма, перец и масло. Приправьте, добавьте отварные чистые креветки и оставьте мариноваться на 10 минут.
Тем временем отварите пшеницу или замочите хлопья. Выложите зерна пшеницы или хлопья в две тарелки, сверху выложите маринованные креветки, авокадо, редис, манго и зеленый лук.
Полейте оставшимся маринадом и подавайте к столу, посыпав кунжутом, если хотите.
Раньше мы писали о том, как готовить паштет из сала, моркови и лука.
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При написании материала использовались следующие источники: Food52, Good Food.