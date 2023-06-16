В Германии женщину с ребенком сняли с поезда за то, что украинка: детали скандала

В Германии высадили из поезда женщину с ребенком при проверке документов. Украинка Анастасия Гудыма ехала на междугороднем поезде в немецкий город Оснабрюк.

Детали скандала с украинкой в Германии

Инцидент произошел 11 июня, когда женщина ехала с ребенком в Оснабрюк. При проверке документов выяснилось, что у нее билет на 12 июня.

"По правилам немецкой железной дороги, я могу купить билет онлайн или же непосредственно в электричке, если речь идет о междугородном маршруте. Друзья купили мне билет онлайн. Я должна была ехать из города Клепенбург в город Оснабрюк (Нижняя Саксония). В Оснабрюке пересадка на автобус. И тут признаю нашу ошибку - билет оказался на 12 июня, то есть на следующий день. Он не просроченный, но не на день проезда", - сообщила украинка.

Анастасия объяснила проводнице, что случайно купила неправильный билет, поэтому сейчас же забронирует на сегодняшний день. Но немка не захотела разрешить так ситуацию. Она говорила на немецком языке и не понимала английского.

Проводница потребовала у Анастасии ID-карту и немецкий адрес. Анастасия пыталась объяснить, что не живет в Германии, а возвращается домой после туристической поездки.

"Дама берет в руки мой паспорт (на немецком) "а, Украина, ну все ясно" и еще что-то очень быстро и громко говорит, выкрикивает, смеется, я не уловила смысл. Дама в мгновение ока становится агрессивной, бросает мне мой паспорт и громко снова спрашивает о немецкой ID-карточке и адресе, я снова объясняю, что не являюсь беженкой в ​​их стране и не получаю помощи, за свой счет нахожусь в стране", - рассказала украинка.

После этого проводница стала кричать и потребовала Анастасию немедленно покинуть с ребенком поезд. После этого женщина позвонила другу, который хорошо говорит на немецком и он по телефону попытался объяснить немке, что сейчас же купит новый билет, но та была непреклонна. В итоге он приобрел новый билет онлайн, но проводница кричала "на выход".

Когда поезд остановился, проводница вынесла рюкзак женщины на платформу. В след она сказала украинке, "чтобы убиралась домой".

"В первый раз я чувствовала стыд за то, что это произошло со мной. Это позорное чувство унижения и нежелание делиться этим публично. Сейчас же, я очень хочу, чтобы вы никогда не испытывали стыда и не боялись говорить о том, когда вас унижают/дискриминируют по какому-либо признаку", - резюмировала гражданка Украины.

Сейчас Анастасия написала жалобу в посольство и заявление в полицию, также отправила письмо перевозчику.

Как отреагировали украинцы на скандал

В комментариях люди написали, что ситуация очень неприятная и об этом нужно говорить.