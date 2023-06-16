У Німеччині жінку з дитиною зняли з поїзда через те, що українка: деталі скандалу

У Німеччині висадили з поїзда жінку з дитиною під час перевірки документів. Українка Анастасія Гудіма їхала міжміським поїздом до німецького міста Оснабрюк.

Деталі скандалу з українкою у Німеччині

Інцидент стався 11 червня, коли жінка їхала з дитиною до Оснабрюка. Під час перевірки документів з'ясувалося, що у неї квиток на 12 червня.

"За правилами німецької залізниці, я можу купити квиток онлайн або безпосередньо в електричці, якщо йдеться про міжміський маршрут. Друзі купили мені квиток онлайн. Я повинна була їхати з міста Клепенбург до міста Оснабрюк (Нижня Саксонія). В Оснабрюку пересадка на автобус. І тут визнаю нашу помилку - квиток виявився на 12 червня, тобто наступного дня. Він не прострочений, але не на день проїзду", - повідомила українка.

Анастасія пояснила провідниці, що випадково купила неправильний квиток, тому зараз же забронює на сьогодні. Але німкеня не захотіла так вирішити ситуацію. Вона говорила німецькою мовою і не розуміла англійської.

Провідниця вимагала в Анастасії ID-картку та німецьку адресу. Та своєю чергою намагалася пояснити, що не живе у Німеччині, а повертається додому після туристичної поїздки.

"Дама бере в руки мій паспорт (німецькою) "а, Україна, ну все ясно" і ще щось дуже швидко і голосно каже, викрикує, сміється, я не вловила сенс. Дама миттєво стає агресивною, кидає мені мій паспорт і голосно знову запитує про німецьку ID-картку та адресу, я знову пояснюю, що не є біженкою в їхній країні та не отримую допомоги, власним коштом перебуваю в країні", - розповіла українка.

Після цього провідниця почала кричати і вимагала від Анастасії негайно залишити з дитиною поїзд. Після цього жінка зателефонувала другу, який добре розмовляє німецькою і він по телефону спробував пояснити німкені, що зараз же купить новий квиток, але та була непохитна. У результаті він придбав новий квиток онлайн, але провідниця кричала "на вихід".

Коли поїзд зупинився, провідниця винесла рюкзак жінки на платформу. У слід вона сказала українці, "щоб забиралася додому".

“Вперше я відчувала сором за те, що це сталося зі мною. Це ганебне почуття приниження та небажання ділитися цим публічно. Зараз же, я дуже хочу, щоб ви ніколи не відчували сорому і не боялися говорити про те, коли вас принижують/дискримінують за якоюсь ознакою", - резюмувала громадянка України.

Наразі Анастасія написала скаргу до посольства та заяви до поліції, також надіслала листа перевізнику.

Як відреагували українці на скандал

У коментарях люди написали, що ситуація дуже неприємна, і про це треба говорити.