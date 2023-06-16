У Німеччині жінку з дитиною зняли з поїзда через те, що українка: деталі скандалу
У Німеччині висадили з поїзда жінку з дитиною під час перевірки документів. Українка Анастасія Гудіма їхала міжміським поїздом до німецького міста Оснабрюк.
Чому так сталося, Анастасія розповіла на своїй Facebook-сторінці.
Деталі скандалу з українкою у Німеччині
Інцидент стався 11 червня, коли жінка їхала з дитиною до Оснабрюка. Під час перевірки документів з'ясувалося, що у неї квиток на 12 червня.
"За правилами німецької залізниці, я можу купити квиток онлайн або безпосередньо в електричці, якщо йдеться про міжміський маршрут. Друзі купили мені квиток онлайн. Я повинна була їхати з міста Клепенбург до міста Оснабрюк (Нижня Саксонія). В Оснабрюку пересадка на автобус. І тут визнаю нашу помилку - квиток виявився на 12 червня, тобто наступного дня. Він не прострочений, але не на день проїзду", - повідомила українка.
Анастасія пояснила провідниці, що випадково купила неправильний квиток, тому зараз же забронює на сьогодні. Але німкеня не захотіла так вирішити ситуацію. Вона говорила німецькою мовою і не розуміла англійської.
Провідниця вимагала в Анастасії ID-картку та німецьку адресу. Та своєю чергою намагалася пояснити, що не живе у Німеччині, а повертається додому після туристичної поїздки.
"Дама бере в руки мій паспорт (німецькою) "а, Україна, ну все ясно" і ще щось дуже швидко і голосно каже, викрикує, сміється, я не вловила сенс. Дама миттєво стає агресивною, кидає мені мій паспорт і голосно знову запитує про німецьку ID-картку та адресу, я знову пояснюю, що не є біженкою в їхній країні та не отримую допомоги, власним коштом перебуваю в країні", - розповіла українка.
Після цього провідниця почала кричати і вимагала від Анастасії негайно залишити з дитиною поїзд. Після цього жінка зателефонувала другу, який добре розмовляє німецькою і він по телефону спробував пояснити німкені, що зараз же купить новий квиток, але та була непохитна. У результаті він придбав новий квиток онлайн, але провідниця кричала "на вихід".
Коли поїзд зупинився, провідниця винесла рюкзак жінки на платформу. У слід вона сказала українці, "щоб забиралася додому".
“Вперше я відчувала сором за те, що це сталося зі мною. Це ганебне почуття приниження та небажання ділитися цим публічно. Зараз же, я дуже хочу, щоб ви ніколи не відчували сорому і не боялися говорити про те, коли вас принижують/дискримінують за якоюсь ознакою", - резюмувала громадянка України.
Наразі Анастасія написала скаргу до посольства та заяви до поліції, також надіслала листа перевізнику.
Як відреагували українці на скандал
У коментарях люди написали, що ситуація дуже неприємна, і про це треба говорити.
- Це жахливо просто! Якщо у людини немає місцевого ІД, то штраф стягується прямо у поїзді через оплату карткою. Це навіть з формальної точки зору.
- Прикро й печально, адже за наявності місць квиток у провідника можна купити в потязі. Якщо нема місць, можна купити навстоячки. Їх без місця і в касах продають. В неї була відверто упереджена позиція.
- Дуже неочікувана агресія на робочому місці. У цієї жінки спрацювало щось особисте, після твоєї скарги її мають вигнати з роботи. Дякую, що поділилася.
- Дуже прикро за такий випадок. На превеликий жаль, там є багато людей як з російським корінням, так і прихильних до них. Мабуть, це саме той випадок... дуже шкода. Молодець, що надаєш розголосу.
Нагадаємо, що названо причини, чому українці масово повертаються додому з країн ЄС.