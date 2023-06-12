Украинцы массово возвращаются домой из страны ЕС: в чем причины

В последние месяцы Португалию покинули тысячи украинских беженцев. Португальская иммиграционная и пограничная служба (SEF) зафиксировала, что за последние два месяца количество беженцев из Украины начало уменьшаться. Уехало уже более 4000 человек, сообщало РБК-Украина накануне.

В марте этого года власти страны продлили срок действия временной защиты для украинских беженцев до шести месяцев. С начала полномасштабной войны в Украине Португалия предоставила временную защиту 58 043 гражданам Украины. Однако в стране фиксируют уменьшение количества беженцев.

TRAVEL РБК-Украина спросила у украинки, сама временно живущей в Португалии и с первых дней вторжения РФ в Украину помогает нашим беглецам от войны, в чем могут быть причины таких массовых выездов.

"Устали от непростых условий и соскучились по Родине"

Многие женщины устали от непростых условий жизни за границей и испытывают печаль по дому и родным, говорит Татьяна Сологуб. Она переехала в Лиссабон после 24 февраля и помогает украинцам с адаптацией, переводит документы, ищет жилье.

"Вижу по нашим гражданам, что домой хочет большинство. Говорят, что соскучились по семье, соскучились по Родине. Некоторые рассказывали, что приезжали домой без предупреждения: устраивали родным такой сюрприз. Все были очень счастливы. В целом же у каждого свои причины, почему возвращаются. Я бы выделила основные: женщины соскучились по дому, в Португалии сложно найти жилье и работу, а выплаты низкие”, – рассказывает она.

Также возвращаются домой в основном те, у кого не пострадало жилье и видят, что дома можно найти работу.

"Выплаты в Португалии невысокие. Денег хватает на несколько покупок продуктов в магазине. Дают около 190 евро, да и то не всем. Сумма рассчитывается в каждом частном случае", – отмечает Татьяна.

Фото: Жилье в Португалии найти непросто (Getty Images)

Еще одна проблема может состоять в том, что многие беженцы живут в условиях, на которые они не рассчитывали. Выплаты не покрывают расходы на жилье, и его нужно чаще всего арендовать за свой счет. А это значит, что нужно устраиваться на работу. А зарплаты в стране не очень высокие. Многим приходится кроме основной работы брать дополнительные подработки, говорит Татьяна Сологуб.

"Я бы еще добавила, что многие украинцы выезжают из Португалии не только в Украину, но и в другие страны ЕС. Знакомая переехала в Австрию, где более высокие зарплаты. Тем, кому в Португалии посчастливилось получить более-менее приличное жилье, пока остаются здесь", – высказывает она мнение.

Это частично совпадает с мнением президента Объединения украинцев в Португалии Павла Садохи. В прошлом месяце он заявлял, что женщины и дети возвращаются в Украину, потому что не хотят долго жить отдельно от семьи, и уже чувствуют большую уверенность в своем положении. Кроме того, были случаи, когда люди покидали Португалию из-за проблем с поиском жилья или высокой стоимости аренды.

Садоха также подчеркивал, что некоторые хотели уехать в другие страны, такие как Германия и Швейцария, в поисках лучших условий жизни, чем те в Португалии.

Напомним, две трети находящихся в Польше украинцев планируют вернуться в Украину. А треть беглецов от войны намерены остаться в этой стране.

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