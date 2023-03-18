За ними прячутся мошенники: как защитить свой телефон от нежелательных сообщений

Что такое спам

Это нежелательные сообщения, которые вы получаете посредством рассылки, с целью мошенничества или информирования о чем-либо. Почти всегда отправитель неизвестен, а вы и не знали, что получаете подобные письма.

Часто с помощью спамных писем компании рассказывают об акциях и различных предложениях, чтобы увеличить продажу товаров или услуг. Нужно отдать должное: этот способ действительно действенный.

Однако спам может быть и вредным: рассказывать о какой-то мошеннической схеме, содержать вирус и т.д. Такие письма лучше не открывать и игнорировать их.

Как защитить свой гаджет от спама

Конфиденциальность

Не стоит делиться своими контактами или электронной почтой с кем угодно. Именно через эти пути чаще всего и приходят надоедливые извещения.

Чем больше людей имеют доступ к вашей личной информации, тем больше шансов, что ваш email или номер телефона будет добавлен в спам-список.

Фильтры спама

Обычно вы можете отфильтровать, какие сообщения хотите получать, а какие - нет. Таким образом сообщения, которые вы пометите как "спам", даже не будут попадаться вам на глаза.

Не отвечайте на такие сообщения

О чем бы ни говорилось в сообщении, каким бы заманчивым не было предложение, ни в коем случае не отвечайте на эти уведомления. Также не переходите по ссылкам и не звоните по указанным номерам телефонов. Особенно если не знаете отправителя.

Это может быть очередная мошенническая схема, на крючок которой вы могли бы попасть.

Используйте антивирус

Применение лицензионного программного обеспечения и антивируса поможет защитить устройство от опасности. Пользователь будет предупрежден о сомнительном содержимом письма, и просто не откроет его.

Не придумывайте очень простые пароли

Надежные пароли не позволят хакерам взломать ваш аккаунт и добавить его спам-список или завладеть им. Рекомендуется использовать пароли не менее 12 символов, содержащих комбинацию цифр, прописных и строчных букв, а также символов пунктуации.