Бойовики підло обстріляли мирних жителів на Донбасі і похвалилися відео злочину

Війна на Донбасі - бойовики обстріляли мирних жителів (колаж: РБК-Україна)

Бойовики самі виклали відео зі своїм злочином проти мирного населення на Донбасі

Бойовики із забороненої зброї обстріляли будинки мирного населення в зоні ООС неподалік від Мар'їнки. Відео зухвалого злочину на Донбасі виклали самі окупанти, його опубліковала прес-служба 24-ї ОМБр імені короля Данила у Facebook.

В повідомленні йдеться про те, що незаконні бандформування б'ють прямо з житлових вулиць населеного пункту Олександрівка Донецької області, розташованого неподалік від зони розмежування.

"На цьому відео бойовики зухвало зафіксували власні злочини проти цивільного населення та бійців, що боронять околиці Мар'їнки", - написано в повідомленні.

Для обстрілу бойовики ймовірно використовували реактивну установку розмінування УР-83.

Реактивна установка розмінування УР-83 (фото: zonwa.ru)

В пресс-службі ОМБр також повідомляють, що бойовики таким чином провокують українських військових завдати удару у відповідь. Це дасть їм змогу і далі поширювати брудні фейки, що ЗСУ обстрілює мирне населення.



"Враховуючи, що їм це не вдається, ми фіксуємо факти спеціального підриву бойовиками будівель цивільного населення тимчасово окупованих територій, які видаються за обстріли ЗС України, для дискредитації наших підрозділів", - сказано в описі відео.

Матеріали за даним злочином проти мирного населення будуть передані в СЦКК - групу з контролю за дотриманням Мінського протоколу.

За кадром чутно регіт найманців, а також їх неадекватну реакцію на власний злочин.



Відеофіксація злочинів бойовиків у Мар`їнці На цьому відео бойовики зухвало зафіксували власні злочини проти цивільного населення та бійців, що боронять околиці Мар`їнки. Дане відео підтверджує, що незаконні збройні формування б`ють прямо з житлових вулиць н.п. Олександрівка, сподіваючись, що Збройні Сили України, піддавшись провокації, відкривають вогонь у відповідь, що дасть їм змогу далі поширювати свої брудні фейки. Враховуючи, що їм це не вдається, ми фіксуємо факти спеціального підриву бойовиками будівель цивільного населення тимчасово окупованих територій, які видаються за обстріли ЗС України, для дискредитації наших підрозділів. За кадром можна почути наскільки неадекватною є поведінка російських найманців, а також реакція на власні злочини, яких вже на скільки багато, що вони і не намагаються їх приховувати. Дуже сподіваємось, що ці кадри побачить в першу чергу місцеве населення, яке проживає на тимчасово окупованих територіях та зробить для себе висновки. Матеріали за даним злочином будуть надані в СЦКК. #jfo #оос #ато #донецьк #олександрівка #марьинка #донецк #александровка #война #сцкк Опубліковано 24 ОМБр імені короля Данила, прес-служба Понеділок, 8 липня 2019 р.

Війна на Донбасі - бойовики обстріляли мирних жителів (відео: facebook.com/24th.brigade)

Користувачі мережі висловлюють надзвичайне обурення з приводу злодіянь російських найманців.

"Колись, москалю, Бог тебе покарає. Відповіси за все в пеклі", - написав один з користувачів.

"Такі сміються, тільки коли не отримують по зубам, а як тільки якась загроза їм, обссикаються і обсираються, і розказують, що іх змушували таке робити. Божа кара невідворотня", - гнівно висловився ще один коментатор..

"Ось це може зробити тільки неадекватна людина, якщо її можна назвати людиною", - обурився користувач мережі.

Війна на Донбасі - бойовики обстріляли мирних жителів (скрін: facebook.com)

Нагадаємо, раніше від обстрілів бойовиків постраждала ціла родина в Мар'їнці. Серед них були маленькі діти.

Зазначимо, що нещодавно, Збройні сили України знищили п'ятьох розвідників окупантів. У мережу потрапили фото і дані ліквідованих бойовиків.

Також ми писали про те, що в мережу виклали фото кладовища Донецьке море в окупованому Донецьку. Там є спеціальна зона, де поховані "високопоставлені" бойовики: Олександр Захарченко, Гіві, Моторола та інші.