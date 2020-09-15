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У Нікополі під лікарню підкинули тіла: причина шокувала багатьох

Нікополь, Вівторок 15 вересня 2020 13:30
У Нікополі під лікарню підкинули тіла: причина шокувала багатьох
У Нікополі під лікарню підкинули тіла (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У Нікополі під міську лікарню підкинули двох чоловіків без ознак життя

У Нікополі Дніпропетровської області невідомий на авто Daewoo Lanos підкинув під міську лікарню два бездиханні тіла. Медики намагалися врятувати чоловіків, але вогнепальні поранення були надто серйозними. Нещодавно підозрювані здалися поліції і розповіли, що ж відбулося насправді.

Як виявилося, трагедією закінчилася гучна вечірка. Одна чоловіча компанія почала "клеїтися" до жінок іншої компанії. Останнім це не сподобалося. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Сталася стрілянина, після якої брат одного з поранених повіз у лікарню. Але по дорозі вони померли. Противники компанії теж звернулися до медиків з пораненнями і побоями.

"Пацієнти були доставлені без ознак життя, з вогнепальними пораненнями. В одного - поранення голови, у другого наскрізне поранення грудної клітини. Судячи зі стану, то це сталося не більше години до цього", - розповів Олександр Саморуков, керівник Нікопольської лікарні №1.

В Нікополі розстріляли двох чоловіків (відео: YouTube/ТСН)

Нагадаємо, що НП сталася близько 6 ранку 14 вересня., Після чого в місті був оголошений план "Сирена".

Раніше ми писали, що у Бердичеві блогери катували людей і показували це онлайн.

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